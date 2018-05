El bisbat de Vic reclama diàleg pel conflcite de propietats amb un pagès de Sant Vicenç de Castellet

El Bisbat de Vic es mostra disposat a obrir una via de diàleg per dirimir el conflicte que manté amb propietaris rurals pel registre de propietats, ermites, que els pagesos afectats consideren que els corresponen a ells.

El propietari de la finca on hi ha l'ermita de Sant Pere de Vallhonesta i la casa del Campaner, de Sant Vicenç de Castellet, Joan Casajoana, ha denunciat que el bisbat de Vic s'ha apropiat d'aquests béns i els ha posat al seu nom. Divendres, Casajoana va fer públics una trentena de documents per acreditar que les dues edificacions són de la seva propietat i pertanyen a la seva família des de fa diverses generacions. El bisbat la va inscriure al seu nom al Registre de la Propeitat el 2015.

Casajoana ha explicat que hi ha hagut dues reunions amb el bisbat on ell ha aportat la documentació amb la qual assegura que es demostra la seva propietat i que fins ara no se li ha fet cas. El bisbat, per la seva part, ha fet un comunicat en el que tot i que "reitera que ha actuat sempre segons la legalitat vigent" diu que "està obert al diàleg en aquest assumpte".

El bisbat, molest amb la imatge que els assigna el conflicte, assegura en el seu comunicat que "no ha actuat mai de manera arbitrària, sinó que ha aportat a cada moment la documentació requerida" i, sense anunciar cap renúncia a les propietats i assegurant que té la documentació que l'acredita com a propietari, es mostra "obert al diàleg"..