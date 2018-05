Ni la pluja para els joves de les escoles de ball

Desenes d'infants i joves van omplir matí i tarda la plaça Sant Domènec de Manresa amb música i balls. La capital del Bages va demostrar el bon moment que passen els diferents centres de la ciutat i alguns de la comarca, com l'Escola de Ballent Maria Cinta, de Súria, l'Escola de Dansa +K Dansa, de Sant Vicenç de Castellet, i les escoles de la mateixa Manresa, Olga Roig, Ballet Clàssic Manresa, Julieta Soler i Roser.

Com és habitual, el matí va ser per als que estàn en els cursos d'iniciació i formació. Els més xics van demostrar les seves evolusions amb els vestits i les sabatilles de ballet fins al migdia. I a la tarda va ser el moment per als més grans, per a joves que ja fa anys que es formen en aquestes escoles i que demostren la seva evolució. Va costar arrancar, perquè la pluja va impedir que es pogués iniciar el festival després de dinar, però a mitja tarda el cel es va obrir, es va poder aixugar l'empostissat de la plaça i les sabatillles van tornar a fer acte de presència a l'escenari. Tot es va endarrerir a causa de la pluja, però l'enrenou i el canvi d'horari no va ser un handicap per omplir la plaça Sant Domènec de públic.

Va ser una mostra variada, des del ballet més clàssic, fins a grups amb composicions més contemporànies, passant pel hip-hop, un ball que és una de les modalitat que més jovent atrau actualment al món de la dansa. Les evolucions del grups es van allargar fins a darrera hora del vespre. La celebració del dia de la dansa ha esdevingut ja una tradició a Manresa, amb un alt compromís de les diferents escoles de ballet.