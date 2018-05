El propietari de Vallhonesta desmenteix el bisbat i sosté que l'ermita i la casa són seves

El propietari de la finca on hi ha l'ermita de Sant Pere de Vallhonesta i la casa del Campaner, de Sant Vicenç de Castellet, Joan Casajoana, que ha denunciat que el bisbat de Vic s'ha apropiat d'aquests béns i els ha posat al seu nom, va fer públics ahir una trentena de documents per acreditar que les dues edificacions són de la seva propietat i pertanyen a la seva família des de fa diverses generacions.

D'aquesta manera, Casajoana vol desmentir la diòcesi, que assegura que n'és la titular i que el procediment per inscriure les edificacions al Registre, l'any 2015, va ser legal. El propietari acusa el bisbat de «mentir» i assegura que ja va aportar la documentació que acredita la propietat dels béns en dues reunions mantingudes amb representants de la diòcesi el setembre passat amb l'objectiu de recuperar, sense èxit, l'església i la casa.

Entre la documentació, que va fer pública ahir, hi ha rebuts de pagament de l'Impost del Béns Immobles (IBI), 7 contractes de lloguer amb el Centre Excursionista de Sant Vicenç per a ús de refugi i per a la conservació de l'ermita, un contracte de lloguer i obres de Cal Campaner del 1883 i una certificació de l'Ajuntament que dins la finca de Serracanta hi ha l'ermita i la casa, entre d'altres.

Per tot plegat, Casajoana acusa el bisbat d'haver-se quedat les seves propietats «d'amagat i amb traïdoria», i insta la diòcesi a presentar la documentació que certifi que els béns són seus, ja que creu que «no tenen cap paper» i s'emparen en la consagració del temple i les visites pastorals.

Unió de Pagesos va denunciar fa una setmana que el bisbat s'havia apropiat de les dues edificacions de Sant Vicenç i de l'ermita de Sant Jaume del Clot del Grau (Castellfollit del Boix), que pertanyen a masies i cases pairals del Bages, i les havia posat al seu nom sense advertir els afectats. Per aquest motiu, ahir el sindicat va insistir a demanar a ajuntaments, consells comarcals i propietaris de cases pairals i masies que comprovin si hi ha hagut més immatriculacions d'esglésies per part del bisbat de Vic. Unió de Pagesos considera que aquestes actuacions podrien suposar presumptament «un espoli de béns privats o públics» i es posa a la disposició dels afectats per assessorar-los.