Omplen Castellbell i el Vilar de banderes espanyoles i les entitats independentistes diuen que les respectaran

Castellbell i el Vilar es va llevar aquest dissabte ple de banderes espanyoles, al mateix temps que sense els llaços grocs que hi havia repartits pel poble. Mentre algú arrencava els llaços, al seu lloc hi posaven banderes, entre les quals una al monument de Lluís Companys.

Després d'això, el CDR i Castellbell i el Vilar per la Independència han emès un comunicat en el qual afirmen que «no som com ells: nosaltres respectem tots els sentiments i les més diverses identitats, sempre i quan no amenacin ni intimidin la llibertat». Les dues organitzacions independentistes defineixen aquest acte com una «imposició de banderes totalment buida de contingut», i asseguren que «encara dóna més força i arguments a la nostra causa».

Com a resposta a l'aparició d'aquestes banderes espanyoles, el CDR i Castellbell i el Vilar per la Independència han fet una crida ciutadana a «comptar totes les banderes que vegin penjades pel poble», i anuncien que per cada una d'elles «es donarà un euro a les associacions solidàries de SOS Racisme, de Proactiva Open Arms i de l'Associació Catalana pels Drets Civils, en benefici dels presos polítics».