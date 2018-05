La fira Santpedor en flor utilitzarà els ornaments per reordenar els jardins

Les flors tornen a vestir diferents punts del nucli antic de Santpedor. L'objectiu és donar vida al barri i aprofitar les ornamentacions florals per reordenar els jardins del poble. Enguany la fira Santpedor en flor ha creat un ambient de fantasia i imaginació, amb passatges que evoquen contes clàssics.

Les estones de pluja, al llarg del cap de setmana, han provocat menys afluència de gent. Tot i així, les activitats no s'han suspès i entre el públic hi havia gent d'altres comarques, segons l'organitzador de la fira de l'Ajuntament, Abel Solé. Remarca que aquesta segona edició ha presentat un augment dels espais florals i de la implicació dels veïns.

Després de mesos de preparació, els racons del barri antic s'han omplert de romaní, hortènsies, lavandes, margarides i rosers. Però les flors no eren les úniques protagonistes. Caramels, cucurutxus i gominoles omplien un portal del carrer de Santa Maria per recrear la caseta de caramels del clàssic conte Hänsel i Gretel.

Dues floristes, Montserrat Baraldés i Montserrat Cambero, s'han encarregat d'idear i guarnir portals i carrers que transporten a contes com el del Patufet, Alícia i el País de les Meravelles, Blancaneu o Jack i la Mongetera màgica. «El barri antic té un aire medieval i això ens va dur a recrear contes infantils als portals de l'antiga muralla», explica Montse Cambero. Les dues floristes han tingut l'ajuda d'una vintena de voluntaris i remarquen que sense la implicació veïnal hauria sigut impossible guarnir els carrers.

Relacionar les flors amb el joc ha sigut l'aposta de l'entitat Art i Creació (SAC), que s'ha encarregat de les instal·lacions florals a la plaça de l'Església i a la plaça de la Font. «El joc és energia i imaginació i les flors i la primavera també són fantasia i vida», sosté un membre del SAC, Joan Ferrer.

Actualment, Santpedor té tres Flors d'Honor, en el certamen Viles Florides (el màxim són cinc). D'aquí gairebé dues setmanes, el jurat del certamen visitarà el poble per valorar la puntuació de flors merescuda. Per aquest motiu, Santpedor celebra la fira floral dos cops l'any. Tot i així, per ser una autèntica vila florida cal cuidar les flors sempre.

En aquest sentit, el consistori ha vetllat perquè les flors que s'utilitzin per a la fira es puguin replantar en diversos espais del poble. A més, es recuperarà el jardí de dos espais abandonats. Un se situa a les tines del pàrquing del carrer Berga i l'altre al pàrquing del carrer Ample.

Després de la fira, ahir no es va acabar l'activitat al poble. Es van projectar unes imatges de Pep Guardiola a la façana de la Capella de Sant Andreu, amb un missatge d'agraïment per part del Manchester City, actual equip on fa d'entrenador. La victòria de la Premier League va promoure aquesta acció als pobles dels jugadors.