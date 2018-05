Navarcles completa la retirada del fang del llac i el reomplirà aquesta setmana

L'Ajuntament de Navarcles té previst enllestir, entre avui i demà, la neteja dels fangs del llac per poder-lo reomplir d'aigua a final d'aquesta setmana, de manera que dilluns estigui a punt per iniciar les activitats lúdiques que s'hi duen a terme cada estiu. Fa un parell de setmanes que les màquines treballen per treure els fangs acumulats, que s'han traslladat provisionalment a l'esplanada que hi ha a tocar de la presa del llac, coneguda com el pla de Cal Tàpies, perquè s'eixuguin abans de traslladar-los a l'abocador.

Les inesperades pluges dels primers mesos de l'any i la renúncia de l'empresa a qui s'havien adjudicat els treballs van torçar els plans de l'Ajuntament que, el mes de gener passat, va buidar el llac perquè s'assequessin els llots acumulats, que en dificultaven les activitats, amb l'objectiu de treure la terra i reomplir-lo al cap d'un parell de mesos.

Com que els fangs no es van eixugar, el consistori va optar per posar en marxa un pla d'urgència i va decidir retirar-los en dues etapes. Un cop completada la retirada i reomplert el llac, s'esperarà que s'assequi la terra per traslladar-la a l'abocador de Bufalvent per la qual cosa es farà un nou concurs públic.

Davant les complicacions sorgides, el consistori s'havia plantejat tornar a omplir el llac i reprendre els treballs de buidatge a la tardor, però va optar per treure la terra en dues etapes perquè era una solució més econòmica.