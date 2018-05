La tempesta d'aquesta tarda ha deixat 38,4 mm d'aigua a Artés i 21,8 a la Quar

Els xàfecs intensos que aquest dilluns a la tarda han afectat la part est de la comarca del Bages, el Berguedà, Osona i el Vallès Oriental han deixat precipitacions importants, com les registrades a Artés, 38,4 mm; la Quar (21,8 mm); i Castellnou de Bages, 20,6 mm.



El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha activat al migdia una alerta de nivell moderat per la intensitat del temporal, especialment entre les 15 i les 18 h.



A Osona, el protagonisme ha estat per la calamarsa, que ha emblanquinat la C-17 i passatges de municipis com Tona i Balenyà





Vídeo enregistrat a la C-17 fa uns minuts com a exemple de les pedregades que han afectat diversos punts de les comarques d'Osona, Vallès Oriental i Conca de Barberà. (Via Mercè Herrero) #meteocat pic.twitter.com/oFqrpaOIZ7 „ Meteocat (@meteocat) 7 de maig de 2018

20.6 mm

Aquest episodi de pluges es podrien allargar de manera interrompuda fins demà dimarts al matí. Aquesta és la previsió del SMC: