El barri de Santa Maria de Súria celebra el seu centenari

El barri Santa Maria de Súria va celebrar el seu centenari amb diferents activitats commemoratives i lúdiques. Les inauguracions del nou local de l'Associació de Veïns i del nou espai de jocs infantils a la pista del barri van ser dues de les activitats destacades que van tenir lloc en el transcurs de la festa.

La construcció del barri Santa Maria, conegut popularment com la Colònia, va ser realitzada fa un segle per iniciativa de la multinacional belga Solvay per tal d'acollir el personal de la mina de potassa, pocs anys després del descobriment del jaciment.

En el transcurs de la jornada commemorativa del centenari, el president de l'Associació de Veïns Mare de Déu d'Agost, Francisco Rodríguez, va donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta celebració i l'acondicionament del nou local de l'entitat veïnal.

Per la seva banda, l'alcalde Josep Maria Canudas va felicitar el veïnat amb motiu del centenari, destacant la seva "voluntat de tirar endavant", el protagonisme que el barri Santa Maria ha tingut en el creixement de la vila i la seva contribució social i humana a la Súria actual.

Amb motiu de la celebració del centenari, l'Associació de Veïns va presentar en el seu nou local una exposició de fotografies retrospectives. També s'hi va projectar un audiovisual sobre la història del barri. A la celebració del centenari del barri Santa Maria també hi van assistir altres membres de la corporació municipal, representants de diferents entitats de la vila i pubilles dels barris suriencs.

Un altre dels actes realitzats amb motiu del centenari va ser una missa a la placeta de la Marededéu, un dels espais emblemàtics del barri. Posteriorment, els Geganters i Grallers del Poble Vell van fer una cercavila per diferents carrers fins arribar a l'exterior del nou local veïnal, on van tenir lloc els parlaments i una actuació de la Societat Coral La

Llanterna.

Altres actes inclosos en el programa del centenari del barri van ser una xocolatada, un vermut popular, una sessió de zumba amb Anabel, un espectacle d'animació infantil amb Musicirc, una botifarrada i un ball amb Ostres Ostres. La celebració del centenari del barri Santa Maria va ser organitzada per l'Associació de Veïns Mare de Déu d'Agost-barri Santa Maria.