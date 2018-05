Castellnou rep l'estudi per ampliar el cementiri municipal

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Castellnou de Bages, l'estudi previ del projecte d´ampliació del cementiri municipal. Aquest recinte fou construït pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) entre els anys 1997 i 2000, aprofitant les ruïnes de l´antiga casa rectoral originària del segle X, amb ampliacions dels segles XIV al XIX.

El recinte funerari es troba al nucli antic del municipi, al sud-est de l´església, i està format per dos recintes de nínxols en un nivell inferior, un columbari d'urnes cineràries en un nivell superior i uns enterraments en fossa a la banda nord-est.

L'estudi preveu donar continuïtat al cementiri existent, utilitzant els mateixos criteris i materials. L´ampliació s'estén cap a nord, a l'altre cantó del cup de Cal Batista. Els nínxols s'agrupen en diferents volums maclats entre ells per tal d´evitar la sensació de massificació que veiem de vegades en grans cementiris i també per adaptar-se millor a la morfologia de l´entorn. La disposició deixa molt obertes les vistes cap a l´est. La tanca es proposa amb la mateixa pedra que es va utilitzar en l´existent, excepte en algun tram on és substituïda per una reixa de ferro per permetre la relació visual entre l´interior i l´exterior.