La CUP de Sallent denuncia que el govern vol doblar el preu del casal d'estiu

La cup de Sallent denuncia que l'equip de govern del municipi vol doblar el preu del casal d'estiu municipal. Segons la formació, la setmana passada el govern, format pel PDCAT i el PSC, va comunicar als grups de l'oposició que tenia la intenció de doblar el preu del casal, passant dels 20 euros a la setmana que costava anteriorment, a 40 euros per setmana.

Tal com informa la CUP en un comunicat, «l'únic argument aportat per l'equip de govern va ser que el casal canvia de format i que això fa augmentar el cost per l'ajuntament, sense especificar en cap cas quins costos augmenten ni en quina quantitat». El casal s'oferirà tot l'estiu, i tindrà una durada de només 4 hores al matí (de les 9h a les 13h). L'Ajuntament també oferirà l'opció de quedar-se a dinar, a un preu extra de 6,20 euros al dia.

Els descomptes que ofereix l'ajuntament, a parer de la CUP, «són minsos», un 5% en cas d'inscriure's més de 3 setmanes, un 10% en cas d'inscriure's més de 5 setmanes, i un 15% en cas d'inscriure's més de 8 setmanes. Segons ha calculat la CUP, una família amb dos infants que vulgui apuntar el seu fill durant les 5 setmanes del mes de juliol (del 2 de juliol al 3 d'agost) amb casal i dinar, haurà d'assumir un cost de 674,5 euros. En aquest sentit, el grup de l'oposició considera que es tracta «d'un cost desmesurat i totalment inassumible per la majoria de famílies del municipi».

Des de la CUP de Sallent es considera «totalment fora de lloc l'elevat cost del casal i del dinar». Des de formació asseguren que «vam demanar repetidament tant la rebaixa del cost del casal com una tarificació proporcional a la capacitat adquisitiva de cada família, però totes les mesures van ser rebutjades». També creu que «els casals d'estiu han de ser una eina inclusiva, on tots els infants del municipi puguin ser-hi acollits, independentment del recursos econòmics dels que disposin les seves famílies, i aquest casal municipal no ho serà».

L'equip de govern, té la intenció d'aprovar l'augment de tarifes del casal d'estiu al plenari municipal d'aquest dimecres.