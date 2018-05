Navarcles dedica tota una setmana a la gent gran

Navarcles celebra una nova edició de la Setmana de la Gent Gran. Serà del 15 al 21 de maig, amb un seguit d'activitats i tallers gratuïts. Enguany, a més, incorpora una xerrada de dieta saludable amb professionals del sector de la salut.

L'objectiu és arribar al màxim de persones possible a través del ventall d'activitats que s'han organitzat, per donar resposta a diferents interessos. Es vol que aquesta setmana sigui un espai de trobada i que els participants coneguin més activitats de les habituals.

La risoteràpia donarà el tret de sortida a la setmana. Serà el dimarts 15 de maig, de 4 a 6 de la tarda a l'Esplai de Navarcles. El taller permetrà conèixer els avantatges i beneficis de riure, com per exemple, desenvolupar l'empatia, l'acceptació, l'assertivitat i l'aprenentatge d'un mateix.

La salut és un dels objectius del projecte. És per això que el dimarts 16 de maig hi haurà una caminada pels voltants de Navarcles. El lloc de trobada és la plaça de la Vila, a 2/4 de 10 del matí. A banda, el dijous 17 hi haurà una xerrada de dieta saludable, a les 11 a l'Esplai, a càrrec dels professionals del centre de salut Navarcles.

A partir del divendres 18 es posarà en marxa un programa de caràcter lúdic i cultural, amb un espectacle de màgia, a les 5 a l'Esplai. Seguirà dissabte amb el ball, també a les 5 a l'Esplai. I, finalment, el diumenge 20 es farà una obra de teatre, a la mateixa hora i lloc, a càrrec del grup de teatre de Santpedor.

El plat fort serà el Viatge de la gent gran, el dilluns 21 de maig, coincidint amb la festa local. La sortida es farà a 2/4 de 9 des del passeig de les Fonts i serà gratuït per a totes les persones empadronades a Navarcles de més de 70 anys. Per als menors de 70 anys, en canvi, s'haurà de pagar 30 euros. Les inscripcions s'han de fer a l'àrea d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de Navarcles a partir del dilluns 7 de maig fins el 14 de maig.