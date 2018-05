La passarel·la entre polígons de la C-16 a Sant Fruitós s'inaugurarà aquest diumenge

La passarel·la que ha d´unir els polígons industrials de Sant Isidre i Casanova-Riu d´Or per damunt de la carretera de Berga (C-16c) entrarà en servei aquest proper diumenge, 13 de maig, en què s´inaugurarà oficialment. Demà dimecres és previst que s´acabin les obres, però l´Ajuntament no hi habilitarà el pas fins a la inauguració.

Més enllà de permetre travessar la carretera sense perill per als vianants, l´acte de diumenge vol reivindicar el paper que tindrà aquesta passarel·la en la recuperació de l´antic camí que comunicava el nucli amb el Parc de l´Agulla.

Per tot plegat, es proposa una caminada prèvia a la inauguració, amb sortida a 1/4 d´1 del migdia des del cobert de la màquina del batre, a la plaça Onze de Setembre, fins a la passarel·la, a través dels carrers Escoles, Balmes, avinguda Dr. Fleming, Cal Traper, la zona de La Sagrera i fins al polígon Riu d´Or. Un cop a la passarel·la, es procedirà a la inauguració oficial, cap a la 1, i s´oferirà un vermut popular. La caminada estarà acompanyada pel grup Posa't en marxa!

La nova passarel·la tindrà una amplada lliure de 3 metres per facilitar la circulació a peu i amb bicicleta, cotxet, o cadira de rodes. Les obres van començar a mitjan setembre i es van adjudicar per un preu de 420.611 euros.