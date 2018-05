Les Jornades Comunitàries porten a Cardona el lama Thubten Wangchen

La primera edició de les Jornades Comunitàries del Projecte ICI (Intervenció Comunitària Intercultural) portaran fins a Cardona el lama Thubten Wangchen, fundador de la Casa del Tibet de Barcelona. Les jornades porten per títol 'Convivència, espiritualitat i salut' i es desenvoluparan els dies 11, 12, 13 i 19 de maig.

S'iniciaran aquest divendres amb el debat que mantindran el lama Thubten Wangchen i Xavier Melloni, jesuïta de la Casa d'Espiritualitat de la Cova Sant Ignasi de Manresa. El debat portarà per títol 'Com influeixen en la salut i en la convivència l'espiritualitat i les creences' i estarà moderat per Francesc Torradeflot, de l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós. Es farà a les 7 de la tarda a l'Auditori Valentí Fuster.

Les jornades continuaran aquest dissabte amb un taller de meditació que estarà conduït pel mateix Thubten Wangchen (a les 10 del matí al Centre Ajna). Pel que fa a diumenge, es farà una caminada i un taller de mindfulness que estarà conduït per Ángel Sánchez (a partir de les 10). El darrer acte es farà el 19 de maig, amb la projecció de la pel·lícula 'The last Dalai Lama' al Centre Cultural Els Catòlics (a les 20 hores). Tots els actes són gratuïts, però les places són limitades. Per això, cal fer inscripció prèvia a través del correu info@fundacionshe.org o a través del telèfon 670.004.817.

Les Jornades Comunitàries s'emmarquen en el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural que impulsa l'Obra Social "la Caixa" i desenvolupa l'Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE. El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), impulsat per l'Obra Social "la Caixa" a 37 territoris de l'estat espanyol en col·laboració amb diferents administracions i entitats socials, és una iniciativa d'intervenció preventiva que fomenta les relacions interculturals i afavoreix la cohesió social i que pretén l'empoderament de la societat en pro de la convivència i el desenvolupament comunitari. A Cardona, el projecte es porta a terme des de l'any 2014.