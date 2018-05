El nou govern de Castellnou presenta el primer pressupost, centrat en l'entorn de l'escola

El nou govern de Castellnou de Bages vol endreçar i dignificar l'entorn i els accessos a l'àrea d'equipaments que comprèn l'escola L'Olivar, les piscines, el centre cívic i el camp de futbol. Així ho preveuen els primers pressupostos que ha presentat el nou govern, que es van sotmetre a aprovació al ple d'ahir al vespre, i que destinaran més de la meitat de la inversió prevista enguany (d'uns 200.000 euros) a l'arranjament d'aquest espai.

Són uns pressupostos tardans per l'ambient enrarit que ha viscut l'Ajuntament aquests darrers mesos, on, després de la dimissió de Francesc Martínez com a alcalde, s'han canviat les tornes, amb un nou govern d'ERC liderat per Domènec Òrrit, fins ara a l'oposició, que té una àmplia majoria de 7 dels 9 regidors del consistori. En paraules seves, són uns pressupostos «condicionats» pel fet que ja som al mes de maig «i ja hi havia coses en marxa», si bé s'han intentat ajustar el màxim a les pretensions del nou govern i permetran prescindir dels comptes prorrogats amb què se cenyia fins ara la política municipal.

L'import total és d'1.219.000 euros, lleugerament inferior al de l'any passat, però «amb els quals hem aconseguit quadrar el capítol 1, de personal, històricament molt desmarxat», diu Òrrit (vegeu més detalls al desglossat).

Aquests pressupostos també inclouen uns 200.000 euros destinats al capítol d'inversions, que tindrà com a projecte estrella l'arranjament de l'entorn on es concentren la major part d'equipaments municipals, al nucli del Serrat, amb diverses actuacions per concretar però que pujaran a uns 150.000 euros.

La idea és urbanitzar aquest entorn per la part nord, a tocar d'aquests equipaments i on ara hi ha un descampat, i millorar els accessos a la zona per aquesta banda, habilitant un vial de seguretat de l'escola. «Ho volem ordenar» amb projectes encara per detallar, sense descartar la possibilitat de fer-hi una rotonda i enjardinaments, i completar l'aparcament habilitat a la part inferior.

La resta de partides d'inversió es destinaran a potenciar tres eixos que el nou govern considera bàsics per al desenvolupament del poble, com són la natura, l'esport i la cultura, i en aquest sentit, per exemple, es treballarà en l'organització d'un festival de música antiga, entre altres coses, «per rendibilitzar la zona del nucli antic». En aquest sentit «també volem rendibilitzar equipaments dels quals ara es treu poc profit», i s'invertirà en carrers, voreres, en la neteja de parcel·les, i a endreçar l'entrada del poble «amb alguna actuació paisatgística o de retolació», diu l'alcalde.

Quant a nous ingressos, es promourà el lloguer de determinats espais, com ara per a casaments que es fan al poble.



Esforços en manteniment

Més enllà del que són pròpiament inversions, també es fa incidència en el capítol 2, en tasques de manteniment, algunes de les quals inicialment no es preveien «però nosaltres hem vist que eren urgents d'incloure perquè no es van encarar quan tocava», diu Òrrit. Es tracta d'un paquet de partides que sumen uns 60.000 euros.

Una servirà per reparar el vessament d'un col·lector del clavegueram que va cap a la depuradora i en el qual ja es treballa; també s'ha fet un estudi per esbrinar d'on provenien les pèrdues d'aigua de la piscina i poder-hi actuar; i finalment, es duran a terme diverses franges perimetrals «on no s'havia actuat prou» per a la prevenció d'incendis.

Igualment, es destinaran uns 50.000 euros més al manteniment de la plaça de Joan Vendrell de la urbanització del Serrat, on hi ha una pista de petanca, bàsquet i espais enjardinats «però que està molt deteriorada per falta de manteniment». S'hi començarà a treballar aquest mes de maig.