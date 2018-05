La planta de sal de Sallent funcionarà en fase de proves aquest mateix mes

Representants d'entitats socials i econòmiques de la comarca del Bages s'han reunit a Manresa per conèixer de primera mà la situació i viabilitat dels llocs de treball de la mineria de la Catalunya central. Institucions, representants de l'empresariat i del comerç, així com partits polítics, van ratificar el seu compromís per donar suport a qualsevol acció que permeti mantenir, de manera sostenible, la mineria i els llocs de treball que se'n deriven.

Fèlix Salido, en representació del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central, va explicar que el treball d'un equip de persones amb els comitès de l'empresa i la complicitat dels agents econòmics va fer que la societat civil "fos conscient del perill que corria la mineria al Bages", i que "l'exitosa resposta va fer agafar el compromís del Fòrum a fer-ne un seguiment i per això avui ens trobem aquí".

Fernando Rivera, president del comitè d'empresa de les mines de Sallent, va posar en relleu que Catalunya és pobra en recursos miners i que el Bages té la potassa com a "recurs transformador". També va valorar que l'evolució del sector i la implicació "de tot el territori fa que avui siguem més optimistes". Però també va demanar una reflexió: "no val tot", en referència a les denúncies per interessos empresarials d'altres competidors espanyols i francesos. També va tenir un record per tothom qui es va implicar, entitats, sindicats, govern, parlament, partits polítics, alcaldes del territori i la exdelegada del Govern Laura Vilagrà.

El Conseller Delegat d'ICL Iberia, Carles Aleman, va informar als assistents de tots els passos fets per l'empresa des de l'aprovació del període transitori per als abocaments al Cogulló fins al trasllat de l'activitat a Súria. Carles Aleman va ressaltar que "hem complert amb escreix totes les mesures complementàries, i les seguirem complint i prova d'això és que aquest mateix mes de maig entrarà en funcionament, en fase de proves, la planta de purificació de sal a Sallent. De fet, ja es visualitza com tenim molt més a prop el futur que tots volem, una empresa moderna, sostenible i molt més competitiva i això passa perquè en el curt termini també puguem començar la restitució dels dipòsits salins de Sallent".

ICL ha presentat el resum de cinc informes que al llarg d'aquest període s'han tramès a la comissió de seguiment de les mesures transitòries i alhora ha presentat les deu noves especialitats de sal i potassa i de derivats, que es produiran a Súria a partir de l'any vinent, fruit de la posada en funcionament de les noves instal·lacions. L'equip directiu de la companyia va agrair el suport donat pel teixit empresarial en tot aquest procés, que no ha estat exempt de dificultats, i va valorar l'acte fet aquest dimarts a l'auditori de la Plana de l'Om com "la icona de la política de total transparència i d'implicació amb el territori que està duent a terme l'empresa i el camí pel qual cal continuar".

Per finalitzar l'acte, Fèlix Salido va expressar que desitja que el segon any de pròrroga es mantingui, i va informar que d'aquí a un any es tornarà a fer una convocatòria per visualitzar l'evolució del projecte.

Conformen aquest Fòrum les entitats i institucions AIJEC, Cambra de Comerç de Manresa, Dones7, Funecma, Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca, Manresa+Comerç, Patronal Metal·lúrgica del Bages, PIMEC Catalunya Central, ProMineria i Club Rotary de Manresa-Bages.