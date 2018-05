Sant Joan de Vilatorrada estrenarà un esplai jove

El dissabte 19 de maig Sant Joan de presentarà l'esplai Lairet, un nou espai jove que es en aquella data es podrà conèixer al pati de la ludoteca.

El passat mes d'abril, representants de l'Ajuntament de Sant Joan van mantenir una reunió de treball amb els membres impulsors de l'esplai amb l'objectiu de conèixer de primera mà els objectius i l'estructura d'aquest nou espai lúdic i educatiu al municipi impulsat per un grup de joves de la vila i que és previst que entri en funcionament a partir del mes de setembre de 2018. A la sessió hi van prendre part el regidor Jordi Pesarrodona; tècnics de l'àrea d'Educació, Infància i Joventut del consistori; i la presidenta, secretaria i membres de l'esplai.

L'Esplai Lairet oferirà jocs, activitats i sortides, estarà adreçat a infants i adolescents d'entre tercer de primària i quart d'ESO, i obrirà els dissabtes de 4 a 6 de la tarda.

Jordi Pesarrodona, regidor de Cultura i Lleure Educatiu, valora molt positivament la iniciativa i avança que "des de l'Ajuntament donem ple suport a aquest projecte que estem convençuts que oferirà als joves del municipi un espai de primer nivell adaptat a les seves necessitats i interessos". En aquesta línia, Pesarrodona afegia que "és un orgull veure com el col·lectiu juvenil s'implica tan activament per endegar iniciatives com aquesta que són tan necessàries per mantenir viva, dinàmica i plural l'oferta lúdica i jove a Sant Joan de Vilatorrada".

Jornada de portes obertes a l'Esplai Lairet

Amb l'objectiu de presentar públicament el nou esplai jove de Sant Joan de Vilatorrada, l'Ajuntament convida els veïns i veïnes a participar el dissabte 19 de maig, a partir de les 5, d'una jornada de portes obertes al pati de la Ludoteca.

Les persones que en vulguin més informació poden enviar un correu electrònic a l'adreça esplailairetsjv@gmail.com o consultar el perfil oficial del casal a Instagram o el web http://esplailairet.blogspot.com.es/.