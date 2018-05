L'Escola Montserrat organitza una Escola d'Estiu per a professionals de l'àmbit educatiu

L'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet organitza la 1a Escola d'Estiu per a Docents amb l'objectiu que els professionals del món educatiu puguin millorar les seves competències de la mà de diferents experts en creativitat, comunicació, màrqueting, innovació i emprenedoria. Els tallers i sessions, de caire pràctic i amè, tindran lloc entre el 25 de juny i el 5 de juliol i es faran a l'Espai Ateneu de Sant Vicenç.

El primer tema que es tractarà, en 3 sessions diferents -25, 26 i 27 de juny- serà el visual thinking, la creativitat i l'emprenedoria. En tres dies, els assistents podran aprendre 30 eines útils per desenvolupar els seus projectes.

El 28 de juny, la sessió se centrarà en estratègies de màrqueting educatiu per a equips directius que aportarà una visió pràctica sobre com gestionar, de forma professional i orientada al màrqueting, les diferents eines disponibles per a la gestió de centres educatius.

El 29 de juny els assistents faran el taller "Educant emocions", una sessió pràctica i vivencial per aprendre sobre el món de les emocions.

Un altre dels temes que es tractarà serà la gamificació a l'aula. El dia 4 de juliol, els participants aprendran un nou recurs docent que permet que els alumnes creïn i juguin al mateix temps, aconseguint motivar la seva curiositat i imaginació. La segona part del matí es dedicarà a la comunicació d'impacte, com projectar una imatge d'èxit per ser capaços d'inspirar els alumnes, generar confiança en els pares i respecte entre la comunitat educativa.

I el dia 5 de juliol, l'Escola d'Estiu es tancarà amb dues sessions, sobre com gestionar les xarxes socials en un centre educatiu i com aconseguir identificar i difondre aquelles notícies que puguin donar valor al centre i que siguin d'interès per a la ciutadania i per als mitjans de comunicació.

El preu de l'Escola d'Estiu per a Docents és de 60 euros si la inscripció es fa abans del 8 de juny, i de 80 euros, entre el 9 i el 22 de juny. Més informació i inscripcions a www.montserratfp.cat/escola-estiu-docents/