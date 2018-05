Sallent cedirà els terrenys de l'Envelat als veïns que encara queden a l'Estació

El trasllat definitiu dels veïns que encara queden al barri de l´Estació de sallent encara el seu final. L´Ajuntament i l´Incasòl han signat aquest dijous el conveni que ha de facilitar el reallotjament dels veïns que encara queden al barri en una finca situada al carrer Verge del Pilar, però ho han fet només amb dues de les tres famílies pendents, tenint en compte que un dels veïns s´oposa al trasllat i va interposar un recurs contenciós administratiu contra l´Incasòl, que encara està en fase de tramitació en el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona.

El conveni estableix una permuta de terrenys entre Ajuntament i Incasòl i la modificació puntual del POUM per a la requalificació corresponent dels solars. L´Ajuntament cedeix a l´Incasòl cinc parcel·les del carrer Verge del Pilar (on ara hi ha l´envelat), de 160 m2 cadascuna perquè l´Incasòl les destini als veïns de l´Estació, i a canvi, l´Incasòl cedeix a l´Ajuntament un solar que té en propietat al carrer de Torres Amat, molt a prop de les dependències municipals. Aquesta finca s´haurà de requalificar com a àrea d´equipaments, i les parcel·les de l´envelat s´hauran de requalificar com a residencials. Tot plegat, implica un procés «de varis mesos», segons ha explicat l´alcalde de Sallent, David Saldoni, per bé que, mentrestant, els veïns ja poden anar dissenyant el projecte de la seva nova casa.

A banda de la cessió dels terrenys, les famílies rebran una indemnització econòmica en funció de la superfície de la seva finca actual, que en tot cas, serà menor que la de les famílies que en el seu dia van apostar pel paquet de la indemnització directa sense cap parcel·la a canvi.

A la signatura del conveni d´aquest dijous hi havia presents l´alcalde de Sallent, David Saldoni; el secretari d´Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala; i el director de l´Institut Català del Sòl, Damià Calvet.