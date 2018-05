Sant Joan de Vilatorrada conservarà cinc línies de P-3

El Departament d'Ensenyament ha modificat l'oferta pública prevista inicialment per al curs 2018-19, que preveia la supressió d'un grup-classe d'educació infantil de tres anys a l'Escola Joncadella.

Sant Joan de Vilatorrada seguirà oferint el proper curs escolar 2018-2019 un total de cinc línies de P-3. La rectificació per part del Departament d'Educació arriba després de les reclamacions fetes per l'Ajuntament amb el suport de l'AMPA i l'Escola Joncadella, que també va rebre el suport en el passat ple municipal amb l'aprovació d'una moció en defensa de l'educació pública de qualitat, aprovada per tots els grups municipals amb representació al consistori.

Amb l'objectiu de salvar les dues línies de P-3 que actualment ofereix el centre santjoanenc, tant la regidora d'Educació, Mar Osete, com l'alcalde del municipi, Gil Ariso, han dut a terme darrerament gestions amb el departament d'Educació de la Generalitat, que finalment ha donat per bons els 3 arguments sobre els quals pivotava la demanda de l'Ajuntament.

El primer d'ells, la voluntat de respectar al màxim l'escola triada com a primera opció per les famílies durant el procés de preinscripció; el segon, el convenciment que una ràtio d'alumnes per classe menor a la proposada pel departament d'Ensenyament permetrà millorar el servei i l'atenció als alumnes; i tercer, el principi de matrícula viva, que permet incorporar nous alumnes en qualsevol moment del curs escolar i podria fer augmentar l'actual ràtio d'infants per aula un cop iniciat el curs 2018-2019 si noves famílies sol·liciten la inscripció.

Gil Ariso, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, es mostra satisfet amb la decisió de la Generalitat i posa en valor "el front comú que hem fet des d'un primer moment la comunitat educativa, les famílies, el Consell Escolar, l'Ajuntament i els grups municipals per capgirar la situació i treballar coordinadament per preservar la qualitat educativa del nostre poble".

De la seva banda, Mar Osete, regidora d'Educació, explica que "després del resultat de les preinscripcions, la mesura adoptada inicialment pel Departament d'Ensenyament anava en detriment de la qualitat de l'educació al municipi i suposava un greuge per a les famílies que havien escollit com a primera opció l'Escola Joncadella".