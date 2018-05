Santpedor mantindrà la línia de P3 que perillava a l'escola Riu d'Or el curs vinent

Finalment, l'escola pública Riu d'Or de Santpedor no perdrà el proper curs cap de les dues línies de P3 que s'hi imparteixen, una possibilitat que apuntava inicialment el departament d'Ensenyament. D'aquesta manera, es podran preservar les quatre línies de P3 que hi ha als centres educatius del poble: les dues a l'escola Riu d'Or, la de la Serreta (també pública) i la de l'escola Llissach, que és concertada.

L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, mostrava ahir la seva satisfacció perquè les gestions realitzades per l'Ajuntament amb els serveis territorials d'Ensenyament per garantir les places públiques al municipi hagin «donat els seus fruits». Amb la preservació de les quatre línies de P3 als centres educatius del poble «es garanteixen unes ràtios d'alumnes per classe que afavoreixen una escolarització de qualitat».

Tot i que l'escola Riu d'Or figurava en un llistat de centres catalans que podien perdre alguna línia el curs vinent per la davallada demogràfica, després de tancar-se la preinscripció escolar el departament ha confirmat que mantindrà les dues línies existents, tal i com s'havia compromès si la demanda superava els 25 alumnes.

Ensenyament també ha rectificat la idea inicial de suprimir un grup de P3 a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada. En aquest cas, el municipi podrà mantenir les cinc línies que hi ha actualment. La rectificació per part del departament arriba després de les reclamacions fetes per l'Ajuntament amb el suport de l'AMPA i l'escola. En el passat ple municipal, tots els grups municipals van aprovar una moció en defensa de l'educació pública de qualitat i on es demanava mantenir les línies actuals.

L'Institut Quercus de Sant Joan farà un nou cicle de condicionament físic

El Departament d'Ensenyament oferirà, el proper curs 2018-2019, 29 cicles de formació professional de nova implantació a Catalunya, per donar resposta a la demanda dels diferents sectors i territoris. Un dels nous estudis que s'impartiran és el Cicle de Formació de Grau Superior de Condicionament físic que es podrà cursar a l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada.

D'altra banda, també es farà per primer cop un cicle de grau mitjà sobre Activitats eqüestres a l'Escola Agrària del Pirineu a Montferrer i Castellbó (Alt Urgell). Ensenyament oferirà per al proper curs un total de 127.325 places de primer curs en els ensenyaments postobligatoris.