El Bages gestiona la presència de 150 refugiats a la comarca

La Xarxa d'Acollida i la Inclusió de les persones Refugiades (XAIR) al Bages, integrada pel Consell Comarcal, ajuntaments i entitats socials, gestiona actualment el cas de 150 persones demandants d'asil a la comarca. Així es va fer constar en el darrer ple celebrat per aquest organisme, que va servir per fer balanç del 2017, i en què es va posar de manifest la necessitat de demanar més recursos per poder augmentar les places d'acollida i fomentar la inclusió amb garanties de les persones que sol·liciten asil.

La majoria dels refugiats que actualment atén la Xarxa són famílies amb fills menors de 18 anys i d'orígens diversos, sobretot de Síria, però també n'hi ha de Veneçuela, Hondures i Geòrgia. L'entitat treballa en la línia d'acollida (a Manresa, Artés i Sallent) i en la de la inclusió, sensibilització i convivència. A més, té l'encàrrec de marcar una estratègia comarcal integral, en col·laboració amb entitats, ciutadania i institucions comarcals i supracomarcals.

En el darrer ple, Consell i administracions van reclamar més suport a la Generalitat pel que fa a recursos econòmics, tècnics i materials per destinar a l'atenció de les persones demandants d'asil, mitjançant el desplegament del Programa Català de Refugi. En aquest sentit, el president comarcal del Bages, Agustí Comas, va remarcar les necessitats que hi ha d'accés a l'habitatge, tant per la manca d'oferta com per la quantitat d'immobles buits que no es troben a disposició d'aquestes persones.

Al llarg del 2017, la XAIR va iniciar el servei de primera acollida per a més d'un centenar de persones, de les quals el van culminar 17. També es van fer tallers per fomentar el coneixement mutu i la cohesió social.