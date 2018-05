Cardona obre una borsa de lloguer per donar sortida a 400 pisos buits

L´Ajuntament activa una línia d´ajuts de fins a 3.000 euros per a pisos buits on s´hagin de fer petites obres per llogar-los

L´Ajuntament activa una línia d´ajuts de fins a 3.000 euros per a pisos buits on s´hagin de fer petites obres per llogar-los cardona

L'Ajuntament de Cardona ha posat en marxa a través de l'Oficina Local d'Habitatge una borsa de lloguer amb la qual pretén assolir un doble objectiu: donar sortida a un nombre més que significatiu de pisos buits, sobretot al nucli antic i a la Coromina, i aconseguir així una oferta prou nombrosa, atractiva i assequible perquè els joves disposin d'habitatge per quedar-se al municipi i també captar noves famílies que ajudin a redreçar una dinàmica poblacional que des de fa anys va a la baixa.

El servei parteix d'una diagnosi prèvia exhaustiva sobre la situació de l'habitatge al municipi, que ha permès fer aflorar (vegeu desglossat) que el ventall d'habitatges que podrien estar disponibles és prou ampli, malgrat això actualment no es reflecteix en absolut en el mercat.

El regidor d'Habitatge, Joan Hernández, posa de manifest que a Cardona no arriba a la desena el nombre de pisos que formalment estan al mercat del lloguer, la qual cosa provoca no només que l'oferta sigui escassa, sinó que, a més, els situa en uns preus excessius, malgrat que la diagnosi feta pel consistori mostra que n'hi ha més d'un centenar en condicions per ser habitats i amb els seus propietaris disposats a llogar-los.

Joan Hernández ha explicat que el que pretén l'Ajuntament de Cardona mitjançant aquesta borsa que ara ha posat en marxa és, d'una banda, «ajudar tots aquells cardonins que busquen pis a trobar-ne a un preu adequat». I, d'altra banda, «oferir cobertura legal als propietaris, amb les màximes garanties, perquè no tinguin recels per posar-los dins el mercat del lloguer, de manera que això farà que se n'ampliï notablement l'oferta i la competència» i que els situï a uns preus més assequibles.

Tant els propietaris com els potencials llogaters rebran incentius si s'inscriuen en aquesta borsa, en què l'Ajuntament serà l'encarregat d'intermediar entre les dues parts. Pel que fa als propietaris, tindran la garantia que el seu habitatge es mantindrà en condicions òptimes, podran demanar ajuts per a la rehabilitació i disposar d'una assegurança multirisc i de defensa jurídica en cas d'impagament, durant tot el contracte, i d'una altra assegurança de cobrament de les rendes mitjançant el sistema Avalloguer de la Generalitat. Pel que fa als arrendataris, també es podran acollir a ajudes que ha convocat l'Ajuntament per al pagament del lloguer.

D'entre els ajuts que es poden obtenir, se'n convoca per primer cop un ajut de fins a 3.000 euros destinat a aquells propietaris que disposen d'un pis buit amb intenció de llogar-lo però que tenen alguna petita mancança que cal reparar prèviament per poder-lo situar en el mercat (la diagnosi en va detectar 175). L'ajut econòmic pot servir per fer obres menors de millora de l'habitabilitat o l'accessibilitat.

Aquest ajut s'afegeix a altres línies que ja estaven actives des de feia quatre anys. Per exemple, es convoquen per quart any consecutiu els ajuts per al pagament del lloguer de les persones menors de 31 anys. Aquests ajuts oscil·len entre els 100 i els 150 euros mensuals i es poden cobrar durant vuit mesos.

També es convoquen per quart any consecutiu els ajuts per al pagament del lloguer de les persones que s'empadronin a Cardona, tinguin l'edat que tinguin.

Els ajuts oscil·len entre els 100 i els 150 euros mensuals per unitat familiar (s'han d'empadronar tots els membres) i es poden cobrar durant vuit mesos.