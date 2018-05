Avinyó fa una recreació més acurada del passat carlí a la Fira dels Matiners

Els soldats isabelins, vestits de blau, sortien del campament militar per vigilar d´aprop els ciutadans d´Avinyó. Els visitants que anaven el camp base dels militars, que estaven al poble per controlar d´aprop els carlins, hi han pogut veure tendes de campanya, cavalls, una taula on menjava la tropa militar i un foc al terra on cuinaven. L´assentament militar ha ajudat a que la recreació història de la Fira dels Matiners, que s'ha celebrat aquest diumenge i que s´endinsa a mitjan segle XIX, fos més acurada. El campament era una de les novetats d´aquest any i també ha servit per eixamplar l´espai on es porta a terme la fira.

Molts dels visitants fotografiaven ahir al matí els estris i les tendes de campanya i alguns aprofitaven per fer-se alguna seflie amb els actors que representaven les tropes isabelines, comandades pel brigadier Manzano. «Això ens ha permès portar activitats a altres zones del nucli antic a on altres anys la fira no arribava. Pensem que ha estat un encert perquè ha ajudat ha estat un element esceneogràfic important i dóna més consistència al certamen», explicava l´alcalde del municipi, Eudald Vilaseca. El campament estava ubicat al carrer Manresa, a un dels extrems de la zona de la fira.

Una altra de les novetats eren els jocs infantils que es van habilitar just davant de l'Espai Matiners, al carrer Sallent. «Cada any teníem alguna activitat per als nens, però hem decidit potenciar-ho per consolidar-hi l´ambient familiar de la fira».