Veïns del barri de Gràcia guarniran un dels carrers de les Enramades de Sallent

Les Enramades de Sallent, que tindran lloc del 31 de maig al 4 de juny, tindran enguany la presència d'enramadors del barri de Gràcia de Barcelona, que s'encarregaran de guarnir el primer tram del carrer del Cós. D'aquesta manera culmina l'intercanvi iniciat l'any passat amb motiu del bicentenari de la Festa Major de Gràcia, que va portar enramadors sallentins a la capital catalana per guarnir un carrer amb l'enramada tradicional feta de boix.

Representants del barri barceloní ja van ser a Sallent al principi d'any per conèixer in situ el tram de carrer que guarniran. Ho faran amb l'ajuda d'una dotzena de joves que cursen l'assignatura de plàstica a l'institut de Sallent, que ja estan elaborant alguns dels elements que formaran part del guarniment. Els enramadors barcelonins van visitar el centre per mostrar als joves la seva festa a través d'un audiovisual i els van donar algunes pautes per saber com elaborar els elements que caracteritzen les seves enramades, elaborades principalment amb materials reciclats.

La presidenta dels Amics de les Enramades de Sallent, Mari Calvo, ha explicat que inicialment preveien que els veïns de Gràcia fessin «alguna portalada o algun detall, però els vam posar en contacte amb els joves de l'institut i conjuntament ornamentaran el primer tram del carrer del Cós». Segons Calvo, el grup d'enramadors, format per prop d'una desena de persones, «guarnirà el car-rer dimecres al vespre, igual com si fossin veïns de Sallent».

La presidenta de l'entitat sallentina valora molt positivament l'intercanvi entre les dues festes «perquè fem el mateix però amb diferents maneres de treballar», i recorda la bona acollida que van rebre l'agost passat a Gràcia, on van guarnir un tram del carrer de Francesc Giner amb l'enramada tradicional, amb trena de boix i elements vegetals, una tècnica que al barri barceloní també s'havia utilitzat però que s'ha perdut.

Les Enramades de Sallent d'enguany mantindran els disset car-rers i places que es van ornamentar l'any passat i es recuperarà el Sant Víctor. Calvo destaca l'impuls que va rebre la festa en l'edició passada amb la incorporació de gent jove i l'increment de set carrers respecte de l'edició anterior. L'Ajuntament de Sallent impulsa enguany de nou la cam- panya Enreda't per captar voluntaris que vulguin col·laborar en la festa.