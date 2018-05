Cent persones inauguren la passarel·la que uneix els polígons de Sant Fruitós

La blanca passarel·la metàl·lica que connecta els polígons industrials de Sant Isidre i Casanova-Riu d'Or, creuant la carretera C-16c, a Sant Fruitós de Bages, va quedar inaugurada, ahir al migdia, per un centenar de persones, que no es van voler perdre l'estrena d'aquest element pensat per a vianants, però també per a «bicis, patinets o gossos», tal com va destacar ahir l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés.

Poc abans de la 1 del migdia, els assistents van reunir-se als peus de la passarel·la per la banda santfruitosenca, i allà, davant la cinta quadribarrada encara sense tallar, Batanés va tenir unes paraules d'agraïment, primer, per als veïns: «gràcies, ciutadans de Sant Fruitós que heu pagat, amb els vostres impostos, aquesta passarel·la». Després, l'alcalde va agrair la tasca de l'enginyer Josep Pinós; de l'empresa que ha executat l'obra, MJ Gruas; de l'arquitecte municipal Joan Anglada, i del president de l'APAES, Enric Torres. Finalment va donar les gràcies als regidors, entre els quals hi havia Àngels Santolària, regidora de Manresa.

Dos minuts després de la 1, l'alcalde va procedir a tallar la cinta i a repartir-ne alguns trossos entre els presents, i una munió de gent, encapçalada per nens amb patinet, van pujar a la passarel·la per creuar-la. La passera, de terra vermell, parets blanques i amb doble barana a cada un dels costats, ja lluïa ahir un gran llaç groc i cintes de plàstic també grogues per reclamar la llibertat dels polítics i activistes empresonats i a l'exili. A l'altra banda, un pica-pica i unes ampolles de cava van rebre els assistents, que van estrenar el pont.

Excursió dels Posa't en Marxa

Una gran part dels assistents havien arribat a la nova passarel·la caminant. Convocats pel grup excursionista Posa't en Marxa de Sant Fruitós, desenes de persones es van trobar al Cobert de la Màquina del Batre, cap a 2/4 d'1, per sortir caminant fins al polígon industrial. Els excursionistes, una seixantena, van passar pel carrer de les Escoles i van seguir pel carrer Balmes i l'avinguda del Doctor Fleming, i van passar finalment per Cal Traper i la zona de la Sagrera fins al polígon.