Castellbell retira llaços grocs i banderes espanyoles agafant-se a l'ordenança de convivència municipal

L'Ajuntament de Castellbell ha optat per retirar tant els llaços grocs com les banderes espanyoles que han anat proliferant a la via pública. El consistori emprèn aquesta mesurar agafant-se a l'Ordenança de Convivència Ciutadana. Mitjançant un ban fet públic aquest dilluns, el govern de Castellbell (PSC) expressa que la llibertat d'expressió "és un dret fonamental", però que el mateix article de la Declaració Universal dels Drets Humans "restringeix el dret a les establertes per la llei amb l'única fi d'assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i llibertats dels altres".

En el ban es posa de manifest que "en els últims mesos estem vivint accions en el nostre municipi que volen posar de manifest idees i opinions, i aquest exercici no ha de ser incompatible amb l'ús de l'espai públic", i que aquest ús, "a la vegada, es pugui regular. Perquè l'espai públic és de i per a tothom. La llibertat d'expressió s'ha de permetre, amb les limitacions que la pròpia llei i Declaració Universal de Drets Humans estableixen". Expressa que la llibertat d'expressió "s'ha de formular en termes de diàleg", i subratlla que l'ús de l'espai públic a Castellbell i el Vilar ve regulat per l'Ordenança de Convivència Ciutadana, aprovada fa set anys.

Entre altres articles d'aquest reglament, el ban promogut per l'Ajuntament cita el que diu que "els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte, la tolerància i la solidaritat. Aquests principis haurien de presidir els comportaments de les persones, individualment o col·lectivament, per tal de garantir l'exercici millor de la lliure iniciativa en tots els aspectes relacionats amb la vida ciutadana".

També l'article 21 que especifica que "les pintades, els escrits, les rascades i els actes similars sobre qualsevol classe de béns que siguin visibles des de la via pública queden prohibides", amb les excepcions de pintures morals de caràcter artístic, "que requeriran llicència municipal prèvia i l'autorització escrita del propietari de l'element sobre el qual es vol pintar", i les que pugui autoritzar l'Ajuntament. També cita l'aricle 22 que espcifica que "resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o danys en la via pública i en els seus elements estructurals".

Davant d'aquest seguit d'arguments desplegats, l'Ajuntament de Castellbell especifica que veient que "a l'espai públic i als seus elements estructurals existeixen elements i motius propagandístics com llaços, pancartes, i banderes que no han rebut la preceptiva autorització", ha procedit "a retirar de la via i espai públic tot element que no hagi estat prèviament autoritzat".

El consistori emplaça tothom "que vulguin expressar-se lliurement que ho faci d'acord a allò que estableix l'Ordenança municipal de Convivència Ciutadana", i adverteix que "en el supòsit que aquest ús es faci en contra d'allò establert" per aquesta ordenança "s'iniciarà el corresponent procediment sancionador".

Ara fa deu dies, Castellbell i el Vilar es va llevar ple de banderes espanyoles, al mateix temps que sense els llaços grocs que hi havia repartits pel poble. Mentre algú arrencava els llaços, al seu lloc hi posaven banderes, entre les quals una al monument de Lluís Companys.

Després d'això, el CDR i Castellbell i el Vilar per la Independència van emtre un comunicat en el qual afirmen que «no som com ells: nosaltres respectem tots els sentiments i les més diverses identitats, sempre i quan no amenacin ni intimidin la llibertat». Les dues organitzacions independentistes definien aquest acte com una «imposició de banderes totalment buida de contingut», i asseguren que «encara dóna més força i arguments a la nostra causa».