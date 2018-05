Adriana Delgado repetirà com a alcaldable d'ERC a les municipals a Sant Vicenç

Adriana Delgado, actual diputada al Parlament de Catalunya per ERC, repetirà com a alcaldable republicana a Sant Vicenç de Castellet a les properes eleccions municipals, que s'han de celebrar el maig de l'any que ve. Delgado, que va ser escollida per la militància en una assemblea celebrada dimarts a la nit, serà candidata local d'Esquerra per segona vegada, ja que també en va encapçalar la llista als comicis del 2015.

Nascuda al Pont de Vilomara el 1978 però resident a Sant Vicenç, és llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va treballar com a redactora a Regió7 (2002-2007) i, posteriorment, ho va fer com a assessora en comunicació del departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat (2007-2011), en l'època del conseller Josep Huguet.

Adriana Delgado és regidora de l'Ajuntament de Sant Vicenç des de les eleccions del 2011, tot i que llavors no hi va concórrer com a cap de llista, i sempre ha exercit des de l'oposició. Va ser presidenta del Consell Comarcal del Bages entre el 2011 i el 2013, quan va passar el relleu a la socialista Mercè Cardona en virtut del pacte de govern que ERC i PSC havien signat a principi d'aquell mandat de l'ens comarcal.

És diputada al Parlament de Catalunya per ERC en aquesta legislatura que acaba de començar, com ja ho va ser en la passada, llavors integrada dins la llista de Junts pel Sí. Actualment, ERC és, amb 3 dels 13 regidors, la principal força de l'oposició a l'Ajuntament de Sant Vicenç, on Convergència va obtenir la majoria absoluta a les municipals del 2015.