El consell comarcal obre el termini per sol·licitar beques menjador per al proper curs

El Consell Comarcal del Bages ha obert el termini de sol·licitud de beques menjador per al proper curs escolar, que ja es poden demanar als centres educatius fins al 31 de maig, que és la data màxima que tenen per comunicar-ho al Consell.

Per poder accedir a una beca caldrà que les famílies que les sol·licitin estiguin per sota dels següents llindars de renda anual: el primer adult no pot cobrar més de 9.667,30 euros; el segon ha d´estar per sota dels 4.833,60; en el cas d´altres adults que integren la unitat familiar i no són sustentadors principals la renda ha de ser inferior als 2.416,80 euros; i per cada nen de la unitat familiar, ha de ser inferior als 2.900,20 euros.

Les famílies que acreditin aquests llindars tindran assegurada una beca del 50 % del preu del menjador. Per altra banda, si no supera el 60 % d´aquests imports, a més d´acreditar altres aspectes com ser família nombrosa o monoparental, tenir infants en acollida, tenir un fill o filla amb discapacitat, o trobar-se en risc d´exclusió social, podran optar a una beca del 100 % del cost del servei de menjador escolar.

De cara al curs vinent, en cas de custòdies compartides també es permetrà que pugui sol·licitar la beca un dels progenitors o tots dos. Pel que fa a les famílies que tinguin una beca del 50 % podran compactar-la, permetent que els infants puguin anar al menjador de franc només alguns dies a la setmana.

El preu que estableix la Generalitat per a les beques menjador és de 6,20 euros al dia com a màxim. Aquest curs, el departament ha adjudicat beques menjador per valor d´1.432.685,30 euros al Bages, uns 200.000 més que el curs passat, i ha aprovat més de 2.500 beques.