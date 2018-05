Manresa i Sant Joan es connectaran amb un servei de bus que tindrà un carril exclusiu

Manresa i Sant Joan de Vilatorrada quedaran connectats per un bus que disposarà al llarg del seu recorregut d'un pas exclusiu per poder enllaçar tots dos nuclis urbans sense obstacles de trànsit i amb la màxima rapidesa. Es tracta d'un model de transport que ja té exemples consolidats a diferents països europeus i que guarda un paral.lelisme amb els tramvies, però utilitzant autobusos articulats com a vehicles de transport, dotant-los d'un vial restringit i dedicat únicament a la seva circulació.

La Generalitat en té planificats 17, d'aquests corredors exclusius, a tot Catalunya, un dels quals al Bages, entre Manresa i el municipi veí de Sant Joan, escollit entre els cinc d'execució prioritària. La intenció és fer-lo realitat al llarg d'aquesta legislatura. És una de les propostes més novedoses del pla de millora del transport urbà a la comarca, que el departament de Territori i Sostenibilitat ha presentat aquest dimecres davant del Consell d'Alcaldes.

Aquesta modalitat s'ha denominat tècnicamet Bus de Ràpid Trànsit (BRT) i està pensada i es proposa per a línies interurbanes que connecten poblacions properes amb una relació de mobilitat elevada. Entre Manresa i Sant Joan ja hi ha un servei de bus que les connecta, però ara es tracta de crear un servei amb unes infraestructures específiques (carrils exclusius, senyalització preferencial...) i amb una alta freqüència de pas.

La Generalitat està tramitant l'estudi previ del corredor (es preveu adjudicar-lo aquest estiu) que ha de definir quines són aquestes infraestructures necessàries (sobretot, com habilitar aquest carril exclusiu per al seu pas en l'itinerari que es defineixi per cobrir el servei entre els dos municipis), el nombre de vehicles i de quines característiques, la freqüència de pas i les parades, i la viabilitat sòcioeconòmica.

Malgrat el projecte que l'ha de definir encara s'ha d'encarregar i realitzar, en la primera proposta que es va presentar als alcaldes ahir es planteja un recorregut aproximat que a Manresa arrencaria des de l'estació central d'autobusos, on connecta amb l'estació de Ferrocarrils de Manresa-Alta, creuaria la ciutat per la Carretera de Vic i la Muralla per anar a buscar el pont de Sant Francesc, des d'allà aniria a connectar amb l'estació de la Renfe, i seguiria cap a la plaça de la Reforma i el passeig del Riu per marxar cap Sant Joan pel Congost i l'avinguda de la Pirelli, i a través del carrer Manresa i l'avinguda Montserrat arribar fins al centre del poble.

L'objectiu d'aquest model de transport és oferir un servei d'autobús «d'alta capacitat» i una infraestructura que impedeixi que es vegi entorpit pel trànsit, de manera que afavoreixi el seu ús per davant del vehicle privat, «amb traçats directes» que facin possible un temps de trajecte molt competitiu.

Línia Manresa-Vilanova

Aquest bus ràpid interurbà entre Manresa i Sant Joan forma part d'un ampli paquet de mesures que el departament de Territori vol introduir en el sistema de transport urbà del Bages. Un dels més rellevants, per la novetat, és la creació d'una nova línia que es preveu que aprofiti tot el recorregut de l'eix Diagonal. És a dir, un servei de bus que connectarà la Catalunya Central amb la costa, de Manresa fins a Vilanova i la Geltrú, passant per les altres dues capitals de comarca per on transcorre aquest eix: Igualada i Vilafranca del Penedès. La nova línia està pensada per connectar les quatre capitals amb un servei directe i, per tant, amb el mínim de parades. Se'n preveu fer l'adjudicació del servei al llarg del 2019.

La resta de mesures previstes fan referència, essencialment, a increments o ajustos de serveis que ja es presten. Per exemple, es preveu la implantació, el mes que ve, d'una nova línia exprés directe entre Manresa i Barcelona, amb un increment de les expedicions, que s'ha de complementar amb millores dels serveis interurbans amb les principals municipis per potenciar-ne la interconnexió. En hora punta es desdoblarà el servei Manresa-Barcelona i Monistrol-Olesa-Barcelona.

Es planifiquen increments i ajustos horaris en totes les línies que passen per la comarca per adaptar-los millor a la demanda. Per exemple, es proposa afegir dues expedicions al servei que connecta Manresa amb el Campus UAB (a 2/4 de 7 i a les 7 i 10 del matí). També es planteja una millora de l'oferta de transport urbà vinculat a l'oci en diumneges i festius al corredor que va de Manresa a Monistrol passant pel Pont de Vilomara i Sant Vicenç.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, destaca que el pla de millora fet «de dalt a baix», on tot el que es preveu introduir parteix «de les demandes i observacions que ens han fet cadascun dels municipis».