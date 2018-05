Sallent afrontarà mig any d'obres a partir del juny que transformaran la carretera i l'entorn

Les últimes obres que hi ha pendents del Pla de Barris mantindran de potes enlaire durant mig any llarg la part del nucli de Sallent situat al marge oest del riu. A partir del juny, els veïns hauran de conviure amb els diferents treballs de millora previstos de cap a cap de la carretera i l´entorn, que s´aniran encadenant fins arribar a coincidir durant un temps. Ajuntament i Policia Local ja estan configurant un pla de mobilitat que faran públic properament per mirar de reduir al màxim les afectacions del trànsit a la principal artèria del poble.

Aquests treballs culminaran el projecte de la Llei de Barris, que en els darrers anys ha permès afrontar importants inversions, especialment al nucli antic, amb subvencions provinents de la Generalitat que s´esgoten enguany i, per tant, obliguen a finalitzar les obres pendents dins del 2018. Com que la majoria del paquet d´obres que ara s´executarà són de la Llei de Barris i no s´han pogut acabar de tramitar fins ara, no se´n podrà evitar el solapament.

El primer que s´afrontarà és la rehabilitació del pont Pere Otger (popularment conegut com el pont vell), que és un dels dos que connecta les dues parts del nucli urbà separades pel riu des de la carretera de Manresa a Berga (ara travessera urbana). És el projecte més avançat, ja s´ha adjudicat, i es preveu que les obres puguin començar al principi de juny (possiblement després de les Enramades, que se celebraran del 31 de maig al 3 de juny).

Les obres del pont vell duraran cinc mesos, i abans no s´hagin acabat ja s´actuarà a la mateixa carretera. Es començarà pel tram d´entre ponts (del pont nou al pont vell), on es preveuen diverses intervencions de les quals s´ha publicat el plec de clàusules per licitar-les, amb previsió de poder-hi treballar cap a l´agost i fins a final d´any. Un mes després, podrien començar les obres de condicionament del tram de carretera entre el pont vell i l´institut i l´espai de ribera, del qual encara s´ha de fer l´aprovació definitiva del projecte. En aquest cas, no és una obra de la Llei de Barris, i no és necessari que s´acabi dins del 2018, però, segons fonts municipals, sí que hi ha de començar.

A tot plegat s´hi haurà d´afegir la construcció d´un ascensor d´accés al barri de la Rampinya, des de la carretera (a l´altura de la parada de busos) fins al carrer Concepció, que també s´urbanitzarà. Fa uns quants dies es va aprovar el projecte definitiu, i és previst que les obres puguin començar d´aquí a uns 3 mesos. En aquest cas sí que estan condicionades per la Llei de Barris i, per tant, s´hauran d´haver enllestit abans no s´acabi l´any si l´Ajuntament no vol perdre la subvenció que li correspon per executar-les.

Mirant cap al riu

Les obres que ara han de començar «ens deixaran un poble transformat i obert al riu», explica la regidora de Promoció i imatge del poble i Turisme, Rosa Argelaguet, especialment pel que fa a les millores del tram de la carretera entre el pont vell i l´institut. Al mateix temps, des de l´Ajuntament es demana paciència per l´enrenou que puguin generar aquests treballs, tenint en compte que afectaran una de les principals artèries del poble, mentre que l´obra al pont vell deixarà el de la Concòrdia (el nou) com a únic enllaç a banda i banda del riu dins del nucli.