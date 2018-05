ERC de Navàs torna a confiar en Salvador Busquets com a alcaldable a les municipals

L'assemblea local d'ERC Navàs ha decidit per unanimitat situar de número 1 de la llista per a les eleccions municipals de l'any que ve Salvador Busquets. D'aquesta manera, Busquets repetirà al capdavant de la formació, que ja va liderar en els comicis del 2015, quan Esquerra va aconseguir el segon lloc amb 3 regidors, amb Joan Bertran i Hortènsia Font. Actualment ERC Navàs és la primera força a l'oposició del consistori navassenc. La CUP governa amb majoria absoluta amb 7 regidors, el PDeCAT en té 2 i el PSC 1.

Salvador Busquets i Gubianas, de 54 anys, és casat i té dues filles, i ERC en destaca que és una cara molt coneguda al poble, ja que ha col·laborat i col·labora en diferents entitats de Navàs: Agrupament Escolta Ali-Bei, Formador de Caps Escoltes (FOCA), Balls de Cascavells, Nans i Gegants, Cavalcada dels Reis, Coral Nova, l'Agrupació Sardanista de Navàs, Centre Excursionista de Navàs, Desmuntamarges i Navàs Vertical, AMPA del Col·legi Sant Jordi (on en fou president 8 anys), monitor de cursets prematrimonials del Bisbat de Solsona, Navàs per la Independència (NxI-ANC), etc. Busquets és diplomat en Ciències Empresarials per la UAB, especialitzat en Finances, i ha treballat com a responsable de l'àrea administrativa en diferents empreses de la comarca del Berguedà i del Bages.

Fonts de la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Navàs han deixat clar l'objectiu per a les eleccions del 2019: accedir a l'alcaldia, "i és per això que treballarà perquè Busquets capitanegi una llista oberta i preparada, amb molta renovació de noms, amb l'experiència i innovació a parts iguals. És a partir d'aquest moment, doncs, que s'inicia la composició de la llista electoral i es treballarà de valent per tornar a formar part de l'equip de govern, com en la penúltima legislatura, quan Navàs va experimentar un gran canvi polític, després de molts anys de majories absolutes de CiU".