L'acte benèfic pels bessons de Santpedor amb malalties rares recull prop de 5.000 euros

Arxiu particular

Foto de grup en l´entrega del xec Arxiu particular

Els actes benèfics de fa uns dies a les Brucardes de Sant Fruitós per ajudar el Yeray i la Lara Palomo, dos bessons de 5 anys de Santpedor que pateixen malalties minoritàries, ha aconseguit sumar fins a 4.964,48 euros. Del total recaptat, 4.000 euros es destinen a la família dels nens, a qui aquest dijous ja s´ha fet l´entrega del xec. La resta es reserva per al programa Príncep de l´Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, on els dos bessons reben tractament.

Les jornades, que va impulsar una colla d´amics agrupats amb el nom de Pulpopadel, es van fer el cap de setmana del 5 i 6 de maig a les instal·lacions del Pàdel Brucardes, amb un torneig solidari femení i diverses activitats paral·leles que, malgrat la pluja, van aplegar més de 200 persones entre els dos dies. Les aportacions dels assistents, i les de patrocinadors i altres particulars, han permès sumar la xifra de gairebé 5.000 euros.

A L´entrega del xec van assistir l´alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés; el regidor d´Esports, Tomàs Casero; Jordi Casas, Jordi Padrós, i Carme Cruz, de Pulpopadel; i Manel Valdivia i Maurici Rius per part del Pàdel Brucardes.