El metge que va salvar Talamanca del tifus

Estiu del 1921. Talamanca tenia 341 habitants i 14 van morir com a conseqüència d'una forta epidèmia de febre tifoide que va afectar bona part de la població. Probablement n'haurien estat molts més si no fos per la intervenció del doctor Anicet Gresa, que va deixar Navarcles on compartia titularitat amb un altre metge per traslladar-se a Talamanca i salvar el poble d'un final amb conseqüències pitjors. D'aquell episodi ja fa gairebé cent anys, i ara el doctor manresà Armand Rotllan l'ha rescatat de l'oblit amb un llibre. Avui se'n farà la presentació a Talamanca, que també servirà d'homenatge al metge protagonista (vegeu desglossat).

Topografia mèdica de Talamanca. Una obra inèdita del metge Anicet Gresa de Mirambell, 1892-1942 (Editorial Zenobita). Aquest és el llibre que acaba de publicar el doctor Rotllan en col·laboració amb la Diputació, l'Ajuntament de Talamanca i el Col·legi de Metges de Barcelona. De fet, és un treball que recupera, analitza i comenta les memòries que el mateix Gresa va recollir a Topografia mèdica de Talamanca, del 1928, on descriu la vida al poble del primer terç del segle XX a partir de la seva pròpia experiència, sobretot des del vessant de la salut pública i els aspectes higiènics, i on fa una incidència especial a l'epidèmia de tifus.

L'acció de Gresa en aquell episodi «va permetre salvar moltes vides», apunta Rotllan. Va durar uns tres mesos, del juny al setembre, en què Gresa se'n va anar a viure a Talamanca per assistir els malalts, amb la novetat que «no només els va tractar sinó que els va vacunar». A unes 80 persones, tot i que en van emmalaltir moltes més, «però molts ja estaven immunitzats» en haver tingut brots d'una malaltia que ja era endèmica, i això els alleugia els símptomes. «Vacunava els dissabtes», quan el poble recuperava els nombrosos veïns que passaven la setmana fora treballant a la fàbrica.

Tal com recorda Rotllan a partir del que descriu Gresa, l'origen és en una bassa «d'aigua estancada i impregnada de microorganismes», tenint en compte que «s'hi rentaven els carruatges i eines de regadiu» i, segons recull Gresa, s'hi afegia «la cría de ganados, el común vivir de los perros, pollos, y cerdos...», i plagues de rosegadors. Tot plegat va contaminar els recs que abastien els horts del poble.

La manca d'higiene i la insalubritat eren molt presents a la Talamanca de fa cent anys. Gresa se'n va fer ressò i ho va combatre com a metge, i ara, Rotllan n'agafa el testimoni. Vol fer el mateix amb la topografia que Gresa també va escriure sobre Navarcles, i amb el seu llegat al Pont de Vilomara.