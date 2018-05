El ball de gitanes de Sant Vicenç reunirà avui més de 300 dansaires

Catorze colles amb més de 300 dansaires ompliran avui la plaça de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet en una nova edició de la ballada popular de gitanes, que ahir ja va viure un aperitiu amb la ballada infantil i juvenil, que la pluja va fer traslladar al pavelló.

Avui, a les 12, els gegants obriran la ballada amb el Vals dels barons de Castellet. Després del ball de Caldes i l'elecció de la núvia, hi haurà els entremesos: el xotis, les catxutxes, les contradanses, la jota i el vals jota, per acabar amb el galop final. Enguany, les gitanes han estrenat una pàgina web, elaborada per Jordi Largo, amb tota la història, retalls de premsa, fotos, vídeos i músiques de la festa.