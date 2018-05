Callús enllesteix les obres de millora del passeig d'Anselm Clavé

El passeig d'Anselm Clavé de Callús ja presenta una nova imatge on predomina la vegetació. És el resultat del projecte de millora d'aquest cèntric vial, que es va iniciar al principi d'any i que ara arriba a la recta final. La remodelació del passeig s'inaugurarà oficialment amb tota probabilitat el dissabte 30 de juny, coincidint amb la festa major del municipi.

El paviment que formava la part central del passeig, que estava molt malmès abans de l'inici de les obres, ha donat pas al predomini del color verd gràcies a unes grans jardineres plenes de plantes, arbres i arbustos. Les obres, que han afectat el tram de passeig que hi ha entre la carretera de Cardona i el carrer de la Font, han renovat l'aspecte de la zona amb la millora del ferm, els arbres i l'enllumenat. Ara, s'estan enllestint el últims detalls abans que els veïns hi puguin passejar de nou.

El projecte de remodelació del passeig d'Anselm Clavé de Callús va ser escollit, entre dues opcions, a través d'una consulta popular que va organitzar el consistori. La renovació ha apostat per mantenir la circulació de vehicles, i l'espai dels vianants queda acotat amb els parterres.

El passeig d'Anselm Clavé és una zona de pas important on es concentren una bona part dels serveis del municipi. Hi ha el casal del poble, l'Espai Godmar (antiga Fundació Aplicació) i, també, els edificis de les escoles i l'ajuntament. A més, el passeig és un lloc de pas per a les persones que van a espais com la piscina municipal i el camp de futbol.

L'Ajuntament s'ha fet càrrec de la coordinació dels treballs, que es van adjudicar majoritàriament a empreses de la comarca. El projecte ha tingut un cost aproximat de 290.000 euros. Per fer-hi front, el consistori disposava d'una subvenció de 253.000 euros de la Diputació de Barcelona i la resta del pressupost s'ha completat amb fons propis.