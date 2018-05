Sant Vicenç celebra un emotiu Ball de Gitanes entre aniversaris i el record pels presos

Sant Vicenç tenia preparat enguany «un dia d'emocions» amb el Ball de Gitanes. Ho anunciava el conductor de l'acte (Lluís Oliveras) només començar, i no ha decebut. I és que es commemorava un doble aniversari; els cent anys de la primera recuperació de les Gitanes, i set dècades de la fundació de l'Esbart Dansaire Santvicentí, el principal precursor de la festa. En una altra vessant, les Gitanes no han volgut passar per alt la situació política per la que travessa el país, i l'organització ha volgut que els polítics presos, els exiliats i els Jordis també hi fossin d'alguna manera presents des de la llunyania.

La festa ha arrencat amb el Vals dels Barons de Castellet que protagonitzen els gegants de Sant Vicenç, que com cada any ha servit de preludi dels balls de Gitanes posteriors, enguany amb 14 colles i més de 300 balladors. Amb el Ball de Caldes ha arribat la primera sorpresa. Es commemoraven els 70 anys de l'Esbart, i per això aquesta vegada han participat en el ball les tres generacions de colles de l'entitat; els antics dansaires, els exdansaires i l'actual cos de dansa, que estrenava vestuari.

Un parèntesi pels presos

En aquest punt, la festa ha fet una pausa i ha pres un caire reivindicatiu i de denúncia per la situació amb què es troben els polítics presos i exiliats. Se'ls ha anomenat un per un, com també a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, amb un clar missatge: «us volem a casa». Ha ser respost amb els aplaudiments del públic abans que sonés el Cant dels Ocells.

Tot seguit, s'ha fet la lectura de dues cartes que Oriol Junqueras (des d'Estremera), i el reelegit conseller Lluís Puig (des de l'exili a Bèlgica) van escriure expressament per a la festa d'aquest diumenge. En aquest context, Junqueras ha destacat que «l'enorme força i energia dels balls populars és un reflex també de la vitalitat del país i de la seva riquesa i diversitat», i ha animat a «que cadascú des del seu lloc mantingui sempre el compromís amb el país i la llibertat, fent gran i cohesionant aquesta societat». Ha enviat «una enorme abraçada a tots i a totes: Visca les Gitanes de Sant Vicenç de Castellet».