Una vintena de veïns de Santpedor apadrinen espais florals del poble

Santpedor ja té una llista d'una vintena de padrins d'espais florals. Es tracta de veïns que es faran càrrec de jardineres i muntatges florals en espais públics propers a les seves feines o a les seves cases. L'Ajuntament va demanar als veïns que s'apuntessin a aquest projecte d'apadrinament fruit de les iniciatives que impulsa des de fa un any quan va entrar a formar part de les Viles Florides.

Alguns dels veïns que s'hi han apuntat han ajudat a crear un espai floral nou per al poble. És el cas de Carme Magem, que ha plantat davant del seu centre de treball una jardinera amb flors grogues i s'encarregarà del seu manteniment. Com aquest cas, Santpedor ha creat mitja dotzena d'espais florals nous que gestionaran veïns. També ha recuperat les flors de la fira Santpedor en flor per replantar-les a les jardineres municipals que hi ha a parcs, places i espais públics. Alguns equipaments municipals com són l'escola de música i la biblioteca també tenen padrins.

Abel Solé, que gestiona les accions de promoció econòmica municipals, destaca la bona acollida de la proposta d'apadrinament i la segona edició del concurs de balcons florits, que tindrà una vintena de participants. L'Ajuntament repartirà un plànol on es detallarà els balcons que formen part del concurs i els nous espais apadrinats perquè es pugui fer un recorregut floral pel poble.