La Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet recrearà una festa major d'època

Una gran festa major d'època amb tots els elements festius que entraven en joc a principi del segle XX serà el fil conductor de la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet, que aquest proper cap de setmana arriba a la desena edició. El certamen de recreació històrica potenciarà l'ambientació i introdueix nous elements com una tronada i una catifa floral. Entre les novetats, també hi ha l'estrena d'una ruta de tapes i la incorporació del parc de les Escoles Velles com a nou espai musical.

La Fira del Vapor, que recorda el pas de la societat rural a l'eclosió del tèxtil a principi del segle passat, arriba als 10 anys consolidada i continua introduint novetats per potenciar el seus atractius. Segons la regidora de Cultura, Sílvia Vila, Sant Vicenç «era un gran referent amb les festes majors que se celebraven per Sant Vicenç i la segona Pasqua» i enguany la fira aposta per «rememorar» l'ambient festiu d'època.

Per recrear-lo, el dissabte al migdia, es farà la tronada i el pregó inaugural, a càrrec de l'actriu Mercè Comas. La Federació de Catifaires de Catalunya confeccionarà una catifa floral al carrer Castellet i es potenciarà la guarnició dels carrers, que es completarà amb el concurs de balcons florals, en el marc de les Viles Florides, que compta amb 27 participants. La fira rememorarà els balls de festa major i recordarà, a la plaça Clavé, les antigues guarnicions dels envelats. Diumenge al migdia, es farà un tast de cultura popular amb els Entremesos de festa major, amb la participació de geganters, grallers, bastoners i dansaires.

Els espectacles i cercaviles itinerants recorreran els carrers durant tot el cap de setmana i l'escenari de la plaça Clavé comptarà amb actuacions de diferents entitats culturals i esportives i acollirà la representació de l'Esquellotada, que recrea amb humor les bromes que es feien els veïns i veïnes quan es casava un vidu.

Nou espai i ruta gastronòmica

D'altra banda, el nou parc de les Escoles Velles esdevindrà un nou escenari de la festa on es podrà fer el vermut i gaudir d'actuacions musicals. Aquest any la fira creix en matèria gastronòmica i una àmplia representació de bars i restaurants del municipi proposaran la Ruta de la Tapa del Vapor, que inclourà una oferta amb onze tapes diferents a un preu de 3,5 euros amb beguda inclosa. S'hi podran degustar plats com una cassoleta de mongetes seques saltejades amb botifarra, pollastre cruixent o pastís de pastanaga.

Mercat de pagès artesans i parades

Quant a la vessant comercial, la Fira del Vapor comptarà amb el mercat de pagès amb productes de l'entorn del Montserratí, a la plaça de l'Ajuntament, i una setantena de parades i una extensa mostra d'artesans i oficis de l'època com el matalasser, el ceramista, el cisteller, el picapedrer o les puntaires, ompliran els carrers i places del nucli.

La fira començarà, tant dissabte com diumenge, a les 10 del matí amb el tradicional toc de sirena, un so que també tancarà el certamen diumenge a 2/4 de 9 del vespre. La Fira del Vapor està organitzada per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i la UBIC i compta amb el suport de nombroses entitats i persones que hi col·laboren de manera desinteressada.