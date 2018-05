L'alcaldessa de Castellbell afirma que el ban que prohibeix llaços i banderes busca «posar ordre»

Montserrat Badia (PSC), alcaldessa de Castellbell i el Vilar, explica que la mesura de prohibir als veïns penjar llaços grocs o banderes espanyoles a la via pública, tal i com va explicar Regió7 la setmana passada, busca evitar la "crispació" i que es regeix per l'ordenança municipal de 2011. "Fins ara no havíem fet res, uns posaven i altres treien, però hem optat per buscar l'equilibri", explica Badia per justificar la decisió del consistori d'impedir la col·locació dels símbols.

Montserrat Badia ha explicat a l'ACN que la publicació del ban, és simplement un "recordatori" de l'ordenança que està en vigor des del 2011 i que va ser aprovada pel llavors govern de CiU. El ban recorda que, d'acord amb la normativa, està prohibit fer pintades i enganxar elements sense la corresponent autorització. A més, el document informa de la retirada de tots els símbols que hi ha a l'espai públic en aquests moments sense la corresponent autorització.

Segons l'alcaldessa, l'enganxada de símbols independentistes i espanyolistes estava provocant "inquietud" entre els veïns. Explica que fins ara no s'havia actuat perquè "les emocions eren fortes i hi havia una necessitat especial de reivindicar", però afegeix que "arribats al punt que uns col·loquen i els altres treuen, vam fer una reflexió i vam veure que calia actuar".

Badia insisteix, però, que no es busca "vetar a ningú" sinó "posar ordre". Per aquesta raó, afegeix que qui vulgui col·locar qualsevol element segueixi els requisits de l'ordenança i demani l'autorització a l'Ajuntament i assegura que "es respondrà automàticament, sense passar dies". Especifica, però, que demanar permís no porta implícit el vistiplau i que serà necessari "estudiar-ho". Tot i això, ha aclarit que aquesta decisió "no correspon a alcaldia sinó als tècnics".