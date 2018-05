El PDeCAT confia en Teresa Puigbò per obtenir l'alcaldia a Artés

Teresa Puigbò Fàbrega serà la candidata del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) per Artés per a les eleccions municipals del maig de l'any que ve. Puigbò, és cap d'àrea de gestió acadèmica a l'Escola Universitària Politècnica de Manresa. La formació en destaca que es tracta d'una persona "molt vinculada a la vida del poble", que va ser presentadora i col·laboradora a la televisió d'Artés i també presidenta del futbol club d'Artés.

La seva candidatura, a través d'un procés obert de primàries, ha estat validada pel partit, per unanimitat dels associats i les associades. A l'assemblea hi ha assistit, a més de la presidenta comarcal Ivet Castaño, el coordinador organitzatiu del partit, David Bonvehí.

Puigbò ha explicat que la seva implicació al poble i il·lusió per un projecte engrescador i renovador l'ha fet decidir a fer el pas per liderar el partit al municipi, tot aspirant que també ho pugui fer al govern d'Artés.

El PDeCAT es presentarà amb Puigbò a les seves primeres eleccions municipals a Artés. Tanmateix, el seu partit hereu, Convergència, va ser en els dos comicis anteriors (els del 2011 i 2015) la força més votada (amb 5 i 6 regidors, respectivament, dels 13 que componen el ple municipal). El fet de quedar per sota de la majoria absoluta va fer que en totes dues ocasions es veiés relegat a l'oposició pels pactes de govern entre la CUP i ERC. En aquelles dues eleccions, Convergència va presentar com a alcaldable Roger Genescà, inicialment vinculat a Unió i que posteriorment es va integrar a Demòcrates per Catalunya.