Súria reivindica el seu ric patrimoni cultural al certamen

Súria ha volgut demostrar a l'ExpoBages que el seu patrimoni cultural i tradicional va més enllà de les reconegudes caramelles i el castell del Poble Vell. Els visitants van poder descobrir, per exemple, una xocolata autòctona que reprodueix la forma del panot de les voreres de Súria, que es tracta d'un paviment únic que alhora s'ha convertit en un signe d'identitat de la població.

El municipi bagenc ha estat el convidat del certamen enguany, i la fira manresana, per tant, manté la voluntat de convertir l'ExpoBages en la gran fira de la comarca, i no només de Manresa, volen que tota la comarca se la faci seva. L'Ajuntament de Súria ha tingut l'oportunitat de mostrar al seu estand del Passeig la intensa activitat cultural del municipi. Un dels elements que han atret els visitants, sobretot els nens, han estat les ulleres virtuals que han permès recórrer el Poble Vell a vista d'ocell.

A l'estand, a més, hi havia llibres d'autors locals que tracten diferents aspectes sobre la vida del municipi bagenc, i també s'han fet actuacions. Ahir va actuar el combo de l'Escola de Música. «És una oportunitat per mostrar als visitants de tots elements del municipi que no són tan coneguts, i dels quals ens sentim orgullosos, i en volem fer promoció», explicava l'alcalde de Súria, Josep Maria Canudas.