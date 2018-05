Alumnes de l'institut Sant Jordi de Navàs presenten un projecte sobre els refugiats

Alumnes de l'institut Sant Jordi de Navàs explicaran aquest dimecres, en un acte públic que tindrà lloc a la sala d'actes de la biblioteca municipal (5 de la tarda), el projecte que han estat portant a terme per conèixer el drama dels refugiats arreu del món. Iniciativa que els ha dut a conèixer de primera mà la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms i a fer jornades d'intercanvi amb refugiats acollits a Berga.

El projecte va començar amb la visita al vaixell Astral de Proactiva Open arms, durant la qual els alumnes van poder conèixer experiències de primera mà de voluntaris que ajuden en el rescat de refugiats que busquen acollida travessant el Mediterrani. Posteriorment, van dur a terme diferents tasques a l'aula tant amb material multimèdia com amb altres activitats de treball autònom i en grup i amb posades en comú amb tota la classe.

També hi va haver una xerrada a càrrec d'un refugiat de l'alberg de Berga, en la qual va sorgir la idea de fer un intercanvi. És així com es van realitzar dues trobades, una d'esports i tallers musicals a l'Ametlla de Merola, i una altra de senderisme de Berga a Queralt.

Paral·lelament, els alumnes van continuar treballant el tema a l'aula de visual i plàstica amb la creació de plafons i cartells i l'edició de vídeos sobre les trobades, que es podran visionar aquest dimecres a la sala d'actes de la biblioteca.

L'acte s'iniciarà amb una presentació del projecte per part dels alumnes, que explicaran què han treballat i com ho han viscut personalment. Seguidament, es podrà escoltar una xerrada sobre les causes dels refugiats. L'acte finalitzarà amb un petit concert ofert pels mateixos alumnes i un berenar solidari que serà en benefici de Proactiva Open Arms.

Després d'aquest acte quedarà oberta una exposició del projecte que es podrà visitar fins al 5 de juny. S'hi podran veure una sèrie de plafons que mostraran el treball de l'alumnat juntament amb imatges de la visita a l'Astral i l'intercanvi amb els refugiats que es troben actualment a l'alberg de Berga.