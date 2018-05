ERC de Castellbell demanarà per instància poder penjar llaços grocs en diferents espais

Esquerra Republicana a Castellbell té previst sol·licitar formalment a l'Ajuntament poder penjar llaços grocs i pancartes en favor de la llibertat dels presos polítics en diferents espais del nucli urbà. Elements que la brigada municipal va retirar la setmana passada, com també banderes espanyoles, donant compliment a un ban que l'equip l'alcaldessa, Montse Badia (PSC), va fer públic dilluns passat per posar fre al que considera que és una batalla de símbols en l'espai públic.

El portaveu d'ERC a l'Ajuntament, Albert Mulero, discrepa de la decisió que ha emprès l'Ajuntament, perquè pensa que equipara uns símbols i unes maneres de procedir «que no són equiparables». «No hi ha una guerra de banderes. Nosaltres pengem llaços grocs per reclamar la llibertat d'unes persones. Però el que també és molt important és que nosaltres hem respectat els altres símbols. Encara més, s'han penjat pancartes amb el lema 'Jo et respecto'», argumenta Mulero, que ha afegit que per restituir aquests elements el partit entrarà una instància per demanar poder fer ús de diferents espais.

En aquest sentit, ha precisat que «el que no ens poden dir és que ho posem només en un lloc, perquè el nostre municipi és molt dispers, i per això demanarem que se'ns concedeixin diferents llocs del poble». També ha puntualitzat que abans de fer la petició formal es parlarà amb els integrants de Castellbell per la Independència CDR, «per anar junts».

Mulero també ha posat en relleu que per part de la seva formació «en cap moment no hem volgut ni volem conflictes, però tampoc no volem que ens coartin la llibertat d'expressió».

Mulero considera que amb la mesura empresa l'equip de govern vol ser «equidistant, i ja està bé», però valora que «els fets no es corresponen moltes vegades amb les paraules». Ho argumenta perquè, «quan s'han penjat llaços grocs, al cap de no res ja els han fet treure. Mentre que hi ha pintades feixistes que fa molt temps que hi són». També ha retret que «a final d'any vam aprovar una moció que especificava que es col·locarien a les entrades del poble plaques de 'municipi antifeixista', i encara és hora que les posin».



150 euros del CDR per les banderes

El CDR (Comitè de Defensa de la República) de Castellbell i el Vilar i Castellbell per la Independència han fet públic que han donat un total de 150 euros a l'Associació pels Drets Civils en suport als presos polítics, a Pro Activa Open Arms i a SOS Racisme. Donació motivada per la campanya que van posar en marxa fa vint dies, quan el poble es va llevar amb nombroses banderes espanyoles penjades en diferents punts (que l'Ajuntament també va fer retirar la setmana passada).

El CDR va expressar llavors que no tocaria cap bandera i que donaria un euro a les entitats abans esmentades per cada una que hi hagués col·locada. La quantia aportada l'ha feta pública a la seva pàgina a Facebook, on també manifesta que ha dut a terme «iniciatives dedicades a millorar la vida de tots els veïns del poble», com neteges de l'entorn, de grafits i recollides d'aliments bàsics, i alhora per «defensar la República i exigir la llibertat dels presos polítics. Sempre en positiu». El col·lectiu es mostra «sorprès per l'actitud de l'Ajuntament» amb el ban, «que entenem com una mesura antidemocràtica, ja que coarta totalment la llibertat d'expressió». Lamenten que «la brigada de l'Ajuntament s'hagi dedicat a retirar amb celeritat llaços grocs reivindicatius i esborrar pintades de 'llibertat presos polítics', i alhora seguim veient pintades de creus gammades i 'Cataluña es España', per exemple».