Callús rehabilitarà l'ermita romànica de Viladelleva, cedida al poble fa tretze anys

Callús podrà iniciar properament els esperats treballs de restauració de l'ermita de Santa Maria de Viladelleva. L'Ajuntament ha rebut una subvenció de 103.000 euros de la Diputació de Barcelona que permetrà dur a terme les primeres actuacions de rehabilitació, d'acord amb els estudis tècnics que el mateix ens va elaborar fa un any. El monument, que es troba a uns sis quilòmetres del nucli urbà, és una de les icones del municipi.

Santa Maria de Viladelleva és una església rural d'una sola nau, originària del segle XI. Amb el pas del temps l'ermita presenta algunes deficiències que en fan necessària una restauració. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Callús va demanar el suport tècnic al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona que, ara fa un any, va llirar-li un estudi previ per a la restauració de l'església. Entre altres lesions, l'ermita presenta una deformació a la volta de l'absis que posa en perill la seva estabilitat.

Segons l'alcalde de Callús, Joan Badia, amb l'aportació econòmica, que el consistori acabarà de completar amb fons propis, es podran dur a terme les primeres fases de restauració de les cinc o sis que seran necessàries. D'altra banda, Badia també ha assegurat que el consistori està fent els passos per declarar l'ermita, que ja és inclosa al catàleg de patrimoni de la Generalitat, com a Bé Cultural d'Interès Local.

Els objectius de la proposta d'intervenció elaborada per la Diputació de Barcelona són garantir l'estabilitat de l'edifici i la seguretat dels seus usuaris, millorar les condicions d'estanquitat i enfortir la relació significativa entre el monument i la col·lectivitat. Els criteris d'actuació es basen a reparar les lesions anul·lant prèviament les causes, sense corregir, però, les deformacions que aquestes han originat, tot utilitzant materials compatibles amb els originals i tècniques de construcció històriques.



Un atractiu turístic

L'ermita de Viladelleva, que el seu propietari va cedir a l'Ajuntament l'any 2005, és un dels atractius turístics de què disposa el municipi, a banda de ser un emblema de Callús. Per aquest motiu, el consistori destaca la importància de la seva restauració i conservació perquès es pugui convertir en un lloc visitable.

L'ermita acull anualment dues misses, una a la primavera i una altra a la tardor. La darrera trobada es va celebrar aquest mateix mes de maig i va reunir prop d'un centenar de persones, amb la presència del diputat d'Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut.