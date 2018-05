Cardona destina prop de 600.000 euros en obres de millora al polígon de La Cort

L´Ajuntament de Cardona invertirà 589.080 euros en diverses obres de millora al polígon industrial La Cort, a partir del proper mes de setembre. Els treballs consistiran, d´una banda, a connectar el col·lector d´aigües residuals fins a la xarxa de sanejament municipal, i de l´altra, a pavimentar voreres i accessos, i s´afrontaran amb dues subvencions de la Diputació de Barcelona que cobriran el 88 % del cost, la qual cosa permet reduir significativament la part que pertoca als propietaris amb les contribucions especials.

Feia temps que l´Ajuntament de Cadona tenia aquesta proposta sobre la taula, però fins ara no s´han donat les circumstàmncies per poder-lo desenvolupar. L´alcalde, Ferran Estruch, ha explicat que la connexió del polígon a la xarxa de sanejament municipal ja es va marcar com a prioritària quan va aconseguir l´alcaldia el 2011. Tanmateix, l´arribada de la crisi econòmica, que va afectar tant l´economia municipal com la de les empreses, no va permetre poder afontar aleshores un projecte de tanta envergadura.

Ara, 7 anys després, la situació ha canviat, i a més, l´Ajuntament compta amb dues subvencions de la Diputació que cobriran el 89 % del cost de l´obra, quan aleshores només disposava de 150.000 euros provinents de la Mesa de Concertació de la Diputació. En aquest temps, l´Ajuntament ha buscat nous ajuts i ha aconseguit una subvenció de 373.218 euros del Programa de Millora de Polígons de la Diputació, alhora que s´ha pogut introduir en el projecte la part corsponent a la millora de la via pública.

En concret, els treballs consistiran en la construcció d´una estació de bombament i d´una nova canonada per enllaçar el col·lector amb la xarxa de sanejament municipal, amb un pressupost de 405.500 euros. Pel que fa a les millores en la via pública, es pavimentaran 3.450 metres quadrats de voreres i tots els accessos al polígon, en aquest cas per un import de 183.580 euros.

En benefici dels propietaris

L´alcalde, Ferran Estruch, posa de relleu com aquestes noves subvenciuons i el cavi de panorama respecte el 2011 ha permès rebaixar la part de diners que hauran d´aportar els propietaris, amb qui aquesta setmana ja s´ha reunit per explicar-los la situació. «Si no ens haguéssim esperat fins ara, entyre el 2011 i el 2015 les empreses haurien hagut d´assumir molts diners», ha subratllat.

L´Ajuntament treballa en la licitació de les obres de canalització, que és previst que comencin al setembre i s´ababin al gener. Després, es procedirà a l´actuació a les voreres, que s´allargarà fins l´abril.