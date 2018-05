Endesa crea una anella elèctrica al Bages per millorar el servei a quatre municipis

Endesa ha acabat recentment els treballs de millora tecnològica d'una línia de mitjana tensió al Bages amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat en el subministrament elèctric a més de 2.155 clients repartits entre els municipis de Manresa, Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí i Castellfollit del Boix. Concretament, s'ha tancat el que tècnicament es coneix com una anella elèctrica, fet que, segons fonts de la companyia, "suposa un important avanç en la seguretat i la fiabilitat del servei".

Les actuacions, que han tingut un pressupost superior als 75.000 euros han consistit, per una banda, a connectar, mitjançant l'estesa d'un nou cable subterrani de 264 metres, un centre de transformació telecomandat i la línia aèria que alimenta el polígon industrial de Salelles, ubicat al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola, que fins ara no estaven enllaçats entre sí.

D'aquesta manera es crea el que s'anomena tècnicament una anella elèctrica que, dit d'una altra manera, possibilita que, en cas d'incidència o d'indisposició d'una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa. La mesura repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no és necessari cap interrupció de subministrament. Fonts d'Endesa destaquen que aquestes actuacions "permeten una millora de la qualitat i continuïtat del subministrament elèctric" al polígon, amb una potència industrial i de serveis de 5.962 kW.

Igualment, i amb l'objectiu de preparar la xarxa elèctrica pel futur, s'han instal·lant tres nous telecomandaments, dos en centres de transformació i un en un nou interruptor aeri amb tecnologia més avançada. Amb aquestes millores, el centre de control que Endesa té a Barcelona pot accionar a distància els dispositius de maniobra de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs, ja que el Centre de Control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa mitjançant els elements de detecció de pas de defecte. D'aquesta manera es redueix el temps de resposta en cas d'incidències i s'assegura la continuïtat i qualitat del subministrament elèctric a la comarca.