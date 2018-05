Unes 200 persones i 23 empreses participen en la Fira d'Ocupació Jove del Bages

La primera edició de la Fira d'Ocupació Jove del Bages, organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, ha acollit unes dues-centes persones que han passat al llarg d'aquest matí per la fàbrica de l'Anònima de Manresa, on han pogut fer contactes amb les 23 empreses que hi eren presents a la recerca de nous professionals per incorporar a les seves plantilles. La fira ha comptat amb la participació d'algunes de les empreses més importants del territori i ha tingut representació de sectors molt diversos. En total, hi havia una setantena de perfils diferents demanats per les empreses.

La bona acollida de la fira tant per part de les empreses com per part de les persones que estan en procés de recerca de feina demostra que el mercat laboral del Bages comença a revitalitzar-se després d'anys de crisi. L'objectiu de la proposta, emmarcada en el programa PICE (Programa Integral de Qualificació i Ocupació) que impulsa la Cambra, és la lluita contra l'atur juvenil, posant en contacte el món empresarial amb els joves que busquen feina.

La inauguració de la fira ha anat a càrrec del president de la Cambra de Comerç, Pere Casals, i de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que estaven acompanyats per la regidora d'Ocupació de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz. Tots han destacat la importància de l'esdeveniment i l'encert de celebrar-lo l'Anònima, un edifici històric en ple centre de la ciutat que fins ara no havia acollit actes de caire empresarial i econòmic.

Durant tot el matí s'han organitzat diferents activitats en les quals han participat més d'una seixantena de joves. Hi ha hagut dinàmiques de grup per superar una entrevista de feina, revisió de currículums a càrrec del personal del CIO, presentació dels plans d'ocupació de les empreses participants, etc.

Des de la Cambra de Comerç de Manresa es fa una valoració molt positiva d'aquesta primera Fira d'Ocupació Jove del Bages, amb la mirada ja posada cap a futures edicion