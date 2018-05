El nombre de regidors de Callús creixerà el 2019 si manté la població

Una desena d'Ajuntaments de les nostres comarques podrien veure com varia la xifra total de regidors que componen el seu ple municipal en les properes eleccions que tindràn lloc d'aquí a un any (26 de maig del 2019). Corresponen a municipis que tenen les seves xifres de població a la frontera dels diferents trams oficialment establerts que marquen cada salt en el nombre de representants que s'han d'escollir.

La referència per determinar el nombre de residents de cada municipi que permet establir el nombre de regidors que integraran el ple de l'Ajuntament és l'última modificació del padró oficialment aprovada. Si es procedeix com és habitual, l'últim padró oficial abans de les properes eleccions municipals (i que, per tant, serà el que es tindrà en compte) es coneixerà a final d'aquest any i correspondrà a la xifra fixada a 1 de gener del 2018. Ara mateix, l'últim padró oficial és el d'1 de gener del 2017 i, tot i que no serà la referència definitiva, les seves xifres permeten veure sobre quins pobles caldrà estar en alerta.

Ara mateix, hi ha dos municipis de casa nostra amb moltes possibilitats d'experimentar una modificació, i seria en sentits oposats. Al Bages, Callús té tots els números per créixer en nombre de representants, ja que abans de les eleccions del 2015 tenia una població per sota dels 2.000 habitants (el que li atorgava els 9 regidors que té actualment), mentre que en el darrer padró ja superava aquesta xifra en escreix (constaven 2.067 habitants), el que faria que passés a tenir un ple municipal format per 11 representants. En sentit invers (i amb menys representació) hi ha el cas de l'Espunyola (Berguedà), que en aquest mandat té un Ajuntament format per un total de 7 regidors, ja que superava els 251 habitants. El darrer padró vigent, però, dóna un total de 240 persones, que si es confirmés en el proper (per sota de les 251) faria que el ple municipal passés a tenir 5 regidors.

Hi ha altres set municipis que es troben dins la mateixa franja poblacional que abans de les eleccions del 2015, però amb unes xifres molt propers als llindars que marquen un canvi. Un petit creixement o reducció en el proper padró municipal podrien provocar aquesta variació.

Un dels casos més rellevants és el de Castellgalí, que a les eleccions del 2015 va passar de 9 a 11 regidors, ja que des del padró del 2012 fins al del 2014 havia superat els 2.000 habitants. En els dels 2015 i 2016, però, es va situar per sota d'aquesta barrera,mentre que en l'últim que hi ha oficial (1 de gener del 2017) tornava a estar per sobre (2017 habitants). Per tant, caldrà estar amatents a les xifres del proper. En aquesta mateixa franjar, el Bruc (Anoia) està a 13 habitants dels 2001, que farien passar el seu Ajuntament de 9 a 11 representants.

Dos consistoris moianesos estan voregen la franga del 1.000 habitants. Si Oló en perdés una trentena passaria dels 9 regidors actuals a 7. Calders n'hauria de guanyar una quarantena per fer el camí invers.

En el llindar dels 251 habitants, que marca la diferència entre tenir 5 o 7 regidors, hi ha Aguilar de Segarra, Marganell, Sant Julià de Cerdanyola, Vallcebre i Lles de Cerdanya.