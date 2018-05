Tres nous dipòsits i altres inversions milloraran l'abastament d'aigua al Bages

Les actuacions de millora en el sistema d´abastament d´aigua al Bages no s´aturen. El Consell Comarcal ha iniciat la redacció del projecte constructiu del futur dipòsit de capçalera a l´actual recinte de l´Estació Potabilitzadora (ETAP) Bages Llobregat, que dotarà el sistema comarcal de major capacitat de reserva. El projecte preveu la construcció d´un dipòsit de 2.000 m3 que actuarà de dipòsit de capçalera del sistema, és a dir, que rebrà l´aportació d´aigua provinent de l´ETAP i l´emmagatzemarà abans de ser distribuïda.

L´Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal preveu poder enllestir la redacció del projecte durant el mes de setembre i que les obres es puguin iniciar entrat el 2019. El conseller de l´Àrea, Marc Aloy, considera que l´actuació «millorarà notablement l´autonomia, seguretat i maniobrabilitat del sistema, un pas més en el compromís del Consell amb els municipis i la ciutadania per tenir un sistema d´abastament d´aigua de primer nivell». El projecte serà possible gràcies al finançament de l´Agència Catalana de l´Aigua, la Diputació de Barcelona i del mateix Consell Comarcal del Bages.

Aquesta no és la única actuació de millora de les instal·lacions prevista per als propers mesos, ja que també s´iniciarà en paral·lel la redacció del projecte per un altre dipòsit de reserva a la zona de Mas La Paloma d´Artés. A més, es preveu la construcció d´una canonada d´uns 1.500 metres de longitud des del dipòsit fins a l´entrada del poble. També es preveu que durant el tercer trimestre d´enguany es pugui licitar el projecte d´obres de reparació i millora del sistema d´abastament a Sallent, Avinyó, Artés i Calders, amb un termini d´execució previst de 8 mesos. Aquests treballs suposaran la millora del procés de potabilització en la línia de filtratge i decantació de l´aigua, la construcció d´un nou magatzem per a químics reactius i l´arranjament dels desaigües de les instal·lacions, entre d´altres.

Per últim, es preveu que aquest mes de juny entri en funcionament el nou dipòsit d´aigua tractada a l´Estació Potabilitzadora Bages Llobregat, una obra finançada i executada per l´Agència Catalana de l´Aigua i que se suma al seguit de millores en la xarxa de la comarca.