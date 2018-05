Un camió avariat al mig del pas, a Castellgalí, col·lapsa la C-55

Un camió avariat al mig del pas va bloquejar totalment ahir al vespre la circulació en sentit nord de la C-55, a Castellgalí. Davant de les cues quilomètriques que va provocar, els Mossos d'Esquadra es van veure obligats a desviar el trànsit per l'autopista C-16, que va aixecar les barreres del peatge.

El camió es va avariar quan estava circulant en el tram entre Castellgalí i els Comtals, a l'altura del restaurant Els Torrents. Circulava en sentit Manresa. Com que, en aquell punt, hi ha una mitjana intermèdia al mig de la calçada, no era possible poder donar pas alternatiu a la circulació. Tampoc no hi havia espai perquè els cotxes poguessin passar entre la mitjana i el camió avariat

Per aquest motiu, el camió avariat va provocar de seguida llargues cues de vehicles en sentit Manresa, de més de sis quilòmeters. Els Mossos van haver de fer recular els cotxes que havien quedat atrapats. Per això, el trànsit en sentit Barcelona també va resultar afectat.

Els Mossos van desviar el trànsit al ramal d'accés a la C-16, a Castellbell. Per aquest motiu, l'autopista va aixecar les barreres del peatge, segons fonts del Servei Català de Trànsit. Ho va fer a partir de les 20.20 hores.